Einbrecher erbeuten Maschinen

Einbrecher sind in zwei landwirtschaftliche Gebäude zwischen der Albstraße und der Autobahn eingestiegen. Zwischen Montagvormittag und Dienstagmorgen sind Täter laut Polizei in die nebeneinanderliegenden Gebäude eingebrochen. Vermutlich fuhren die Unbekannten mit einem größeren Fahrzeug, eventuell einem Kleintransporter, zu den beiden Gebäuden, einer Art Scheune mit danebenstehender Gartenhütte, welche sich nordöstlich von der Albstraße, kurz vor der A 81 im Gewann Im Loch befinden. Dort drangen die Unbekannten gewaltsam in beide Gebäude ein. Aus der Scheune mit Traktorgarage und Werkstatt entwendeten die Täter zahlreiche Werkzeuge und Maschinen, darunter auch eine zuvor demontierte Standbohrmaschine, so die Polizei. Zudem pumpten die Einbrecher den Dieselkraftstoff aus einem Traktor. Aus der daneben liegenden Gartenhütte wurden eine Stihl-Kettensäge, ein Kompressor und eine Benzinpumpe sowie weiteres Werkzeug entwendet. Mit einem Fahrzeug transportierten die Eindringlinge ihre Beute ab. Hinweise von Zeugen nimmt das Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720/8 50 00, entgegen.