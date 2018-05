Der Auftakt zum Fasnachtstreiben in Schwenningen ist seit jeher der Kinderumzug der Ziegelbuben. Ein buntes Spektakel für Groß und natürlich Klein.

Insgesamt 30 Zünfte, Kindergärten, Musikkapellen und Schulklassen machten sich am Donnerstag auf den Weg durch die Innenstadt, um Massen an Gutsle und Konfetti unter und über den Zuschauern zu verteilen. Diese standen dicht gedrängt am Rand der Umzugsstrecke und sahen Bären, Hexen, Superhelden oder Teufelchen an sich vorbeiziehen. Vor allem die Kindergärten der Stadt konnten mit ihrem Einfallsreichtum die Zuschauer begeistern. Die Kindertagesstätten am Deutenberg und Mühlhausen waren als echte Schwarzwälder Kirschtorten unterwegs. Weit weg von irdischen Genüssen begab sich die Kindertagesstätte in der Au. Mit silbernen Aluhelmen und weißen Overalls schienen die Kinder nur ein Ziel zu kennen: die unendlichen Weiten des Alls.

Richtig bunt trieben es die Kinder und Erzieher des St. Hubertus-Kindergartens, die sich samt Leiterwagen in der Welt der Farben bewegten. Wer noch nicht selbst laufen konnte, wurde kurzerhand in den Kinderwagen gepackt und durch die Stadt geschoben – wobei der eine oder andere unbeeindruckt vom Trubel in den Straßen sein Mittagsschläfchen hielt. Spätestens, als aber die Fetzä-Bätscher zum Abschluss des Umzugs auf dem Muslenplatz noch einmal zu ihren Instrumenten griffen, dürfte die Mittagsruhe wieder vorbei gewesen sein. (sbo)