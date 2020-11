Passend zum Ende der Herbstferien wurden die Notebooks für die 24 städtische Schulen geliefert. Nach der Konfiguration werden diese an die Schulen ausgegeben. Sie sollen den Unterricht für Schüler erleichtern.

Digitalisierung an Schulen ist durch die Corona-Pandemie präsenter denn je. Durch ein Sofortausstattungsprogramm sollen Schüler unterstützt werden. Damit in dem zum Teil eingesschränkten Schulbetrieb eine möglichst hohe Wahrnehmung von Schülern gewährleistet werden kann, stellen Bund und Länder zusätzliche Mittel zur Verfügung, um Schulen mit Notebooks und Tablets auszustatten. Das sogenannte !DigitalPakt Schulen-Sofortausstattungsprogramm! sieht insgesamt 500 Millionen Euro vor. Nach Verteilung unter dem Königsteiner Schlüssel wurden für Baden-Württemberg 65 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Davon erhält die Doppelstadt 668 092 Euro, die für die 24 städtischen Schulen verwendet werden, berichtet Oberbürgermeister Jürgen Roth. Und dieser Betrag wurde komplett verbraucht, um 529 Tablets und 426 Notebooks anzuschaffen.

Die Verfügbarkeit und Beschaffung der Endgeräte war eine Herausforderung, berichtet der Amtsleiter für Jugend, Bildung, Integration und Sport, Stefan Assfalg. Denn in ganz Deutschland wurden für die Schulen, nach Bereitstellung der Förderung, Endgeräte angeschafft, somit war der Markt schnell überlaufen. Passend zum Ende der Herbstferien wurden die Notebooks samt Zubehör (Maus und Tasche) an das Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport geliefert.

Auf die Tablets muss noch gewartet werden. Derzeit arbeiten die Techniker des Sachgebiets Bildungs-IT daran, die Endgeräte an das sogenannte pädagogische Netz anzubinden. Die Notebooks werden eingerichtet und konfiguriert, damit sie für die Auslieferung an die Schulen bereit sind. Nach enger Abstimmung mit den Geschäftsführenden Schulleitungen, dem Kreismedienzentrum und dem Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport wurde die Auswahl der Geräte getroffen.

Die Beschaffung erfolgte über die Stadt als Schulträger. Man hat sich dafür entschieden, für die Grundschüler Tablets anzuschaffen und für die weiterführenden Schulen Notebooks. Da Tablets für das spielerische und mobile Lernen geeignet sind, wurden diese für die Primarstufe angeschafft. Die Notebooks bieten ein breites Spektrum an Programmen und wurden deshalb für die Sekundarstufe ausgewählt. Die rund 1000 Endgeräte werden an die 24 Schulen verteilt, von dort aus entscheiden die Schulleiter, welcher der rund 7000 Schüler in der Doppelstadt ein solches Endgerät benötigt, um auch von Zuhause aus am Unterricht teilzunehmen. Die Endgeräte sollen von den Schülern daheim, aber auch im Unterricht genutzt werden.

Die Digitalisierung im Unterricht kommt somit deutlich voran. Jeder Schüler, der eines der Endgeräte erhält, muss gemeinsam mit seinen Eltern einen Vertrag unterschreiben. Dieser hält fest, dass mit den Endgeräten sorgfältig umgegangen werden muss, da diese Eigentum der Stadt sind. Es wird mit Sicherheit nicht die letzte Beschaffung für die Digitalisierung an Schulen sein, ist sich Roth sicher, dass auch in Zukunft weitere Endgeräte angeschafft werden – wenn auch nicht in einer so großen Menge.