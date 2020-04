Jetzt freuen sich auch die Inhaber von größeren Geschäften, seit die Unternehmen nun auch in Baden-Württemberg eine Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern abtrennen, um den Laden wieder geöffnet zu haben. In der Doppelstadt zeigte man sich für die Änderung bestens gewappnet.

Verena Hoer, Geschäftsführerin beim Elektrofachmarkt Hoerco ist sichtlich gelöst. „Wir hatten schon Wetten abgeschlossen, dass diese Argumentation nicht lange stand hält“, berichtet sie.

Am Mittwoch war die Information durchgesickert, dass auch Baden-Württemberg seine Verordnung entsprechend anpasst. Auch jene Unternehmen, deren Verkaufsfläche größer als 800 Quadratmeter sind, dürfen wieder offen haben – wenn sie die Fläche entsprechend reduzieren. Am Montag hatten bereits die kleineren Einzelhändler und Geschäfte öffnen dürfen.

So hatte es der Elektrofachmarkt eigentlich ebenfalls geplant – wenn auch mit Einschränkungen. „Wir waren auf eine Öffnung mit 800 Quadratmetern vorbereitet. Die Enttäuschung war dann groß, als uns dies verwehrt wurde“, berichtet Hoer. Diesbezüglich sei sie bereits in Kontakt mit Oberbürgermeister Jürgen Roth gestanden, um der Stadtverwaltung entsprechende Pläne vorzulegen. Doch die Landes-Verordnung ließ keine Ausnahme zu, der Stadt waren ebenfalls die Hände gebunden.

Glück für sie war dann, dass sie mit dem Markt am Eckweg in Villingen bereits bestens für die Änderung gewappnet waren. Die Verkaufsflächen waren schon entsprechend reduziert – verfügbar sind nun die versorgungsrelevanten Produkte, insbesondere die so genannte „weiße Ware“. „Das heißt, bei uns ist die Fläche mit Haushaltsgeräten wie Kühlschränken, Waschmaschinen, Geschirrspülern und Herden geöffnet, das entspricht dann genau den 800 Quadratmetern“, erklärt die Geschäftsführerin.

Daneben werde man weiterhin das so genannte „Call and Collect“-Prinzip anwenden – wie bisher auch. So können andere Produkte wie Unterhaltungselektronik beispielsweise telefonisch oder über das Internet bestellt und dann im Laden direkt abgeholt werden. Auf diese Weise hatte es Hoerco geschafft, Kunden trotz der Schließung weiter zu versorgen.

Aber auch für den Vor-Ort-Verkauf hatte man sich gewappnet. Spuckschutz-Scheiben sind an den Kassen angebracht, den Kundenstrom lenke man entsprechend und lasse auch nur eine bestimmte Anzahl in das Geschäft hinein. Hoer: „Wir gingen davon aus, dass sich etwa 10 bis 15 Personen gleichzeitig im Laden aufhalten dürfen – was den Infektionsschutz betrifft, sind wir top aufgestellt!“

Angesichts von reduzierten Öffnungszeiten und derzeitiger Kurzarbeit werde man es aber zumindest bei längeren Beratungsgesprächen so handhaben, diese außerhalb der Öffnungszeiten zu führen. So soll im Laden die Beratung für möglichst viele der Kunden gewährleistet werden.

Aufatmen auch beim Möbelhaus „Happy Hölzle“. Junior-Chefin Viktoria Kettner erklärt auf Anfrage, dass man in „weiser Voraussicht und in Hoffnung einer baldigen Öffnung“ schon vorher die Verkaufsfläche reduziert habe. Zugänglich sei deshalb die Boutique sowie – passend zum Frühlingswetter – die Gartenmöbel-Abteilung. Hier rechnet man mit einigem Interesse der Kunden.

Mit Regalelementen, die die restliche Verkaufsfläche abtrennen, habe man bereits seit letzten Freitag entsprechende Vorkehrungen getroffen. „Da hatten wir gehofft, dass es in Baden-Württemberg ebenso gehandhabt wird, wie in anderen Bundesländern“, berichtet Senior-Chef Helmut Hölzle.

Rechtzeitig installiert habe man darüber hinaus den Spuckschutz, Desinfektionsmaterial steht ebenfalls zur Verfügung. Zudem solle zeitnah eine ausreichende Menge an Mund- und Nasenmasken für die Mitarbeiter zur Verfügung stehen. Diese wurden schnell über die Öffnung informiert. „Für uns ist es natürlich wichtig, öffnen zu können, um die Wirtschaft anzukurbeln und Umsatz zu generieren, damit wir unsere Mitarbeiter versorgen können“, sagt Kettner.

Mit einem wahren Ansturm in diesen etwas anderen Tagen rechnet man jedoch noch nicht. Hölzle: „In unserem Küchenstudio war die Resonanz seit der Öffnung am Montag sehr verhalten.“ Dass die Richtlinie erlassen wurde und schon am Donnerstag eine Öffnung möglich war, ist aber ein weiterer, kleiner Schritt in Richtung Normalität in der Doppelstadt.