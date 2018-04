Ein Vorgeschmack auf die große Show

Die sechste Episode der Multimedia-Reportage „100% VS“ rückt näher. Bis zum Termin am 13. April geben der Medienprofessor Michael Hoyer und Profifotograf Michael Kienzler einen kleinen Vorgeschmack anhand einer Bilderausstellung.

Bestimmte Blickpunkte in der Doppelstadt sind es, die Kunden der Villinger Hauptstelle der Sparkasse Schwarzwald-Baar nun bestaunen können. Darunter sind etwa das Riettor, das Münster, das Landratsamt oder die Graf-Berthold-Skulptur in Villingen wie auch das Rathaus, die Bären, das „Le Prom“, das „Rössle“ oder der Bahnhof in Schwenningen. Nun sind diese Motive hier nicht unbedingt etwas Neues – die Fotografien jedoch etwas Besonderes: Sie sind nämlich zur fotografisch sehr interessanten, aber auch herausfordernden „Blauen Stunde“ entstanden – und lassen das Altbekannte in einem völlig neuen Licht erscheinen. Denn die Lichtverhältnisse in diesem Zeitraum erzeugen eine teils seltsame, aber schöne Stimmung, erklären Medienprofessor Michael Hoyer und Fotograf Michael Kienzler, von denen die ausgestellten Werke stammen.

Von Seiten der Sparkasse zeigt man sich erfreut: „Als langjähriger Premiumpartner der Veranstaltungen von story vs finde ich die Ausstellung hervorragend, gerade, um ein wenig den Appetit der Menschen auf die Multimediareportage anzuregen. Dafür stellen wir gerne den Platz zur Verfügung“, sagt Eric Dörr, Referent Veranstaltungen der Sparkasse. Zu sehen sind die Bilder bis zum Donnerstag, 12. April. „Wir freuen uns immer über spektakuläres Material. Die Blaue Stunde hat auf Fotos eine große Wirkung und war bisher bei unseren Vorträgen noch nie ein Thema“, erklärt Michael Kienzler.

Deshalb werden, verraten die Macher von „100% VS“, etwa 30 bis 40 Fotografien, die in diesem bestimmten Zeitraum entstanden sind, einen der Themenblöcke der Medienreportage am Freitag, 13. April, in der Neuen Tonhalle bilden. Darunter seien auch die 15 ausgestellten Werke. Diese werden, kündigen Hoyer und Kienzler an, in der Pause der Veranstaltung in Verbindung mit der Sparkasse unter den Zuschauern verlost.

Die Medienreportage „100% VS“ ist eine Hommage an eine Stadt, die „manchmal nicht ganz so einfach und deshalb so besonders ist“, sagt Michael Hoyer und lacht. In der sechsten Episode werden Personen aus der Doppelstadt vorgestellt, die Besonderes leisten oder geleistet haben. Zudem soll der Live-Charakter des Abends mit einigen Auftritten untermalt werden. Dafür sind noch Karten erhältlich. Diese gibt es bei Morys Hofbuchhandlung in Villingen und Donaueschingen, im Tourismusbüro am Franziskaner in Villingen sowie über den Online-Kartenvorverkauf unter www.story-vs.de.

Die „Blaue Stunde“ in der Fotografie

Die „Blaue Stunde“ ist ein Zeitraum von etwa 15 bis 20 Minuten zwischen Sonnenuntergang und Beginn der nächtlichen Dunkelheit. Der Name bezieht sich auf die Färbung des Himmels und der Wolken. Herausfordernd ist, abhängig von der Witterung und vorbeigehenden Passanten, ein bestimmtes Motiv in diesem kurzen Zeitraum festzuhalten. Ist er erfolgreich, erzeugt der Fotograf aufgrund der geringeren Kontraste zwischen Hell und Dunkel eine besondere Stimmung, die häufig mit melancholischen Gefühlen assoziiert wird. Auch Effekte mit künstlichem Licht kommen zur „Blauen Stunde“ anders zur Geltung.