„Einfach top, eine super Veranstaltung und ein tolles Erlebnis“, sagt Dominik Bartle. Gemeinsam mit seinen Freunden Furka Sari und Philipp Maier hat er am Nightsports-Fußballturnier teilgenommen.

„Von 22 bis ungefähr 24 Uhr zu spielen macht einfach Laune“, ergänzten Philipp Maier und Furka Sari. Die drei standen in einer gewissen Weise symbolisch für das Turnier, in dem Jugendliche in Teams mit Spielern mehrerer Schulen im Wettkampf gegeneinander antreten. Philipp Maier mit seinen kanadischen Wurzeln, Furka Sari mit seiner türkischen Herkunft und der deutsche Dominik Bartle verdeutlichten die Vielfalt der Herkunftsländer der Spieler, die sich an diesem Turnier beteiligten.

Jana Thome, Sozialarbeiterin und Streetworkerin der mobilen Jugendarbeit, organisierte gemeinsam mit rund einem Dutzend weiterer Betreuer und Erwachsenen vom Sozialtraumteam das außergewöhnliche Turnier mit sieben gemeldeten Mannschaften. „Unser Ziel die Jugendlichen abseits vom Schulalltag zu erreichen, geht voll auf. Ein wichtiger Player ist dabei auch Walter Kluß vom städtischen Amt für Schule, Bildung, Integration und Sport. Er hat stets ein offenes Ohr für die Belange der Jugendlichen und stellt die Deutenberg-Halle der mobilen Sozialarbeit für diese Art der Jugendförderung gerne kostenfrei zur Verfügung. Die Möglichkeit in eine Sportart hinein zu schnuppern, wird von den Jugendlichen immer wieder gerne genutzt“, verwies Thome auf die bewusst gewählten Veranstaltungszeiten.

„Nightsports um 19 oder 20 Uhr zu starten, hätte wenig Sinn. Da gingen in der Altersstufe, die wir erreichen möchten wohl nur ein Drittel der Anmeldungen ein“, meinte Jana Thome weiter. Freitagnacht nahmen sieben Mannschaften mit selbst gewählten Namen am Turnier teil. Im Vordergrund stand dabei stets das Spiel, wobei die Spieler durchaus um jeden Ball fighteten. Doch Fairness war in dieser Nacht Trumpf. Die jungen Schiedsrichter kamen vom FSV Schwenningen und FC Wolterdingen und hatten einen ruhigen Abend. Die Jugendlichen verfolgten die Spiele von der Tribüne aus.

Die Wohnungssuche und schulische Probleme bezeichnet Jana Thome als eines der aktuell größten Probleme für Jugendliche und junge Erwachsene aus der Doppelstadt. „In jedem dieser Fälle helfen wir unkompliziert und unbürokratisch, so gut es geht“, lädt Thome alle Jugendlichen ein, ihre Probleme mit einem der Sozialarbeiter, zum Beispiel in der mobilen Jugendarbeit, zu diskutieren.

Die Fortsetzung der Nightsports-Veranstaltungen ist jedenfalls gesichert. Bereits am kommenden Freitag, 9. März, findet im Jugendhaus Spektrum in Schwenningen ein Hip-Hop Tanzkurs ab etwa 20 Uhr mit der professionellen Tänzerin Verena Colaccio statt. Am 16. März steigt das nächste Fußballturnier zwischen 20 und 22 Uhr in der Deutenberg-Sporthalle in Schwenningen. Auch der Jugendgemeinderat beabsichtigt sich, an diesem Turnier zu beteiligen.

Das Fußballteam Kokojamas, der UMA-Einrichtung der AWO Villingen-Schwenningen, Haus Regenbogen, nahm beim Nightsports Villingen-Schwenningen teil. Bei spannenden und durchaus fairen Spielen konnten sich die Jugendlichen durch viel Fleiß und Kampf bis ins Finale vorkämpfen. Im letzten Platzierungsspiel musste das Team gegen den späteren Turniersieger aus Rietheim antreten. Sie gewannen 2:1 Sieg. Im Finale, in dem sie erneut auf das Team aus Rietheim trafen, mussten sie nach Spielzeitende ins Neun-Meterschießen. Die besseren Schützen kamen indes aus Rietheim, die mit 2:0 gewannen. Nach dem Spiel gab es tolle Gesten, in denen sich die Spieler gegenseitig beglückwünschten.