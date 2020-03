Ein Pritschenwagen geht plötzlich in Flammen auf

Ein Fahrzeugbrand auf dem Parkplatz der Sporthalle am Deutenberg hat am Mittwochnachmittag für Aufregung und eine über mehrere Kilometer sichtbare Rauchsäule in VS-Schwenningen gesorgt. Gegen 14.15 Uhr wurde die Integrierte Leitstelle des Schwarzwald-Baar-Kreises über den Brand informiert.

Ersten Angaben der Polizei zufolge war der 62-jährige Fahrer eines Pritschenwagens gerade damit beschäftigt, auf dem dortigen Parkplatz zwei Altkleider-Container zu leeren. Hierbei bemerkte der Mann, dass aus der Fahrerkabine Rauch aufstieg. Als er die Tür öffnete, schlugen ihm bereits die Flammen entgegen. Kurz darauf stand der Wagen in Vollbrand und sorgte für dicken schwarzen Rauch.

Die alarmierte Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen und 19 Mann an. Über zwei Rohre gelang es den Trupps unter Atemschutz schließlich, den Brand, der ganz offensichtlich im Motorraum ausgebrochen war, zu löschen. Dieser hatte dabei aber auch eine Hecke, mehrere Container sowie eine Bushaltestelle beschädigt.

Allerdings war der Lastwagen nicht mehr zu retten. Dieser brannte mit samt der bereits auf der Ladefläche vorhandenen Kleidungsstücke komplett aus. Die Feuerwehr musste die Pritsche darüber hinaus räumen, um sämtlich Glutnester zu löschen. Während der Löschmaßnahmen musste die Polizei zwischenzeitlich die Spittelstraße sperren. Die Beamten gehen derweil davon aus, dass als Brandursache ein technischer Defekt in Frage kommt. Die Höhe des Sachschadens steht bislang noch nicht fest, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die ebenfalls alarmierte Besatzung eines Rettungswagens musste deshalb nicht eingreifen.