Für die Beratung und Betreuung des Privatwalds hat ein neues Zeitalter begonnen. Leider falle die Umstellungsphase mit den regional starken Sturmschäden in den Wäldern zusammen, so dass es für Privatwaldeigentümer einiges zu beachten gilt, teilt die Stadtverwaltung VS mit.

Das Forstamt der Stadt Villingen-Schwenningen, als Untere Forstbehörde für die Gemarkungen Villingen-Schwenningen und Unterkirnach zuständig, fasst die wesentlichen Änderungen zusammen.

Zum Hintergrund: Das Bundeskartellamt hatte gegen das Land Baden-Württemberg eine Klage angestrengt, in der unter anderem die Rechtmäßigkeit der Förderung des Privatwaldes angegriffen wurde. Durch eine Änderung des Bundeswaldgesetzes in der Folge der rechtlichen Auseinandersetzung zwischen Land und Kartellbehörde dürfen keine indirekten Förderungen mehr angeboten werden. Die wesentliche Änderung besteht darin, dass die Gebühren der Forstverwaltung zu den echten sogenannten Gestehungskosten abgerechnet werden müssen.

Damit die Forstbehörde für den Privatwaldeigentümer tätig werden kann, muss im Vorfeld ein Vertrag geschlossen werden. Ohne Vertrag ist keine Betreuungsleistung und keine Holzvermarktung möglich. Die Beratung der Privatwaldeigentümer bleibt wie bisher kostenfrei.

Ein Beispiel: Ein Privatwaldeigentümer beauftragt den Förster mit der Holzaufnahme. Die Arbeit des Försters wurde bisher mit einem stark subventionierten Festmetersatz abgerechnet. Zukünftig ist der Zeitbedarf die Grundlage für die Abrechnung. Das Land Baden-Württemberg fördert diese Kosten zu 70 Prozent für alle privaten Forstbetriebe mit einer Betriebsfläche kleiner als 50 Hektar. Der Zeitbedarf wird je angefangener Viertelstunde ermittelt. Für den Holzverkauf werden die Kosten als Festmetersatz in Rechnung gestellt. Für Holzverkaufskosten gewährt das Land keine Förderung.

Was müssen Privatwaldeigentümer jetzt tun? Jeder Privatwaldeigentümer, der Betreuungsleistungen haben möchte, muss einen Rahmenvertrag mit einer Laufzeit von fünf Jahren abschließen. Das ist die Voraussetzung, damit Fördermittel des Landes fließen können. Die Waldeigentümer gehen damit keine weiteren Verpflichtungen ein, konkrete Maßnahmen werden nur nach ausdrücklichem Auftrag des Waldeigentümers durchgeführt. Erst dann entsteht eine Kostenpflicht. Eine weitere Voraussetzung, um Fördermittel zu bekommen, ist eine „De-Minimis-Erklärung“ des Waldeigentümers. Darin erklärt der Waldeigentümer die Fördersumme der vergangenen drei Jahre. Für die allermeisten Waldeigentümer wird das eine reine Formsache ohne Auswirkungen auf die Fördermöglichkeit sein, zeigt die Stadtverwaltung VS weiter auf. Soll das Forstamt der Stadt Villingen-Schwenningen Holz aus dem Privatwald verkaufen, ist dazu eine gesonderte Vollmacht erforderlich.

Die sogenannten Gestehungskosten des Forstamtes der Stadt Villingen-Schwenningen für Betreuungsleistungen betragen derzeit 69 Euro inklusive der Umsatzsteuer von 19 Prozent pro Stunde (gleich 57,98 Euro netto). Davon muss der Waldeigentümer pro Stunde lediglich 16,50 Euro zuzüglich der Umsatzsteuer der Gestehungskosten (gleich 11,03 Euro) bezahlen, insgesamt also 26,53 Euro. Das Land fördert jede erbrachte Arbeitsstunde des Försters also mit 42,47 Euro. Das Forstamt der Stadt Villingen-Schwenningen rechnet diesen Betrag mit dem Land direkt ab.

Waldeigentümer sollten über ihren zuständigen Förster mit dem Forstamt in Kontakt treten oder sich direkt beim Forstamt melden. Wichtig ist, dass die Rahmenvereinbarung möglichst frühzeitig geschlossen wird, um die Formalitäten vor dem Betreuungsfall geklärt zu haben. „Ohne Vertrag – keine Betreuung“, so die Stadt.

Ansprechpartner finden Waldeigentümer auf der Homepage der Stadt Villingen-Schwenningen unter www.villingen-schwenningen.de/verkehr/wald-und-forst/das-forstamt/reviere. Telefonisch erteilt das Forstamt Auskunft unter 07721/82 1501, E-Mail unter forstamt@villingen-schwenningen.de.

Für alle Gemarkungen im Schwarzwald-Baar-Kreis außerhalb von Villingen-Schwenningen und Unterkirnach ist das Kreisforstamt zuständig: Telefon 07721/9 13 52 00, E-Mail an forst.donaueschingen@lrasbk.de.