Die Arbeiten an der Schwenninger Neckarhalle sind auf der Zielgeraden. Nun wurde auch die Lichtkunst des Künstlers Andreas Schmidt in Betrieb genommen, die die neue Veranstaltungshalle in Szene setzt. Das teilt die Pressestelle der Stadt mit.

Die 32 LED-Lichtmodule wurden an drei Außenwänden der Halle angebracht und mittels Steuerung verändern sich in ihrer Licht-Intensität innerhalb eines bestimmten Zeitablaufs. 50 000 Euro kosten die Lichtmodule. „Meine Lichtkunst soll das Gebäude aktivieren, ohne seine ästhetische konstruktive Grundform in Frage zu stellen. Die Lichtkunst ermöglicht vielfältige Assoziationen und stellt mit seinem Rhythmus wie in ihrer unterschiedlichen Intensität eindeutige Bezüge zur Architektur wie zum Raum her“, erläutert der Lichtkünstler Andreas Schmidt sein Projekt.