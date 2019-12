„Dieses Jahr wollen Sie sich heute Abend wirklich noch einmal anschauen?“, fragt Anny Hartmann. „Respekt!“ In ihrem Jahresrückblick der etwas anderen Art wirft die Kabarettistin am Mittwoch, 8. Januar, um 20 Uhr im Theater im Capitol einen satirischen Blick auf die vergangenen zwölf Monate, bei dem den Zuschauern nicht selten das Lachen im Hals stecken bleibt, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Ihre Themen sind teilweise brisant, vor allem aber hochaktuell. Und je länger man Anny Hartmann zuhört, desto mehr fragt man sich: Das alles haben wir 2019 hinter uns gebracht? Grundeinkommen-Diskussion, Tempolimit-Streit, Klima-Streiks, Brexit-Disaster, G20-Treffen, Mauerfall-Jubiläum – ist das alles wirklich im letzten Jahr passiert? Glücklicherweise hat Anny Hartmann nichts davon vergessen! Sie ist nicht nur eine kundige Fremdenführerin durch die Abgründe der Politik, sondern auch nicht auf den Mund gefallen. Deshalb macht ihr Jahresrückblick auch so viel Spaß. Witzig, charmant und teilweise zynisch bereitet sie die Ereignisse des vergangenen Jahres auf. Dabei hält sie sich gar nicht erst an Nebenschauplätzen auf, sondern legt den Finger immer mitten hinein in die Wunde. Dahin, wo es am meisten weh tut. Oder eben dahin, wo es am lustigsten ist – politisches Kabarett vom Feinsten also!