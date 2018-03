Die Vesperkirche ist zu Ende gegangen: Am zurückligenden Wochenende öffnete die Pauluskirche ihre Türen, um Menschen gemeinsam an einen Tisch zu holen. Und auch in diesem Jahr ist dieses Motto wieder voll und ganz aufgegangen.

Auch in ihrer vierten Woche der Vesperkirche ging den ehrenamtlichen Mitarbeitern das Lächeln und der Elan nicht aus, mit dem sie Speisen und Getränke an die festlich gedeckten Tische bringen. Und das macht sich auch bei den zahlreichen Gästen bemerkbar, die sich sichtlich wohl in den Mauern der Pauluskirche fühlen und miteinander ins Gespräch kommen.

Rund 6400 Menschen haben bis zum Freitag das Angebot der Vesperkirche wahrgenommen, berichtet Pauluskirchen-Pfarrer und Organisator Andreas Güntter. Durch die Fasnetstage, die in die Vesperkirchenzeit gefallen sind, habe es wie erwartet einen kleinen Besuchereinbruch gegeben.

Die Anzahl derer, die den symbolischen Wert von einem Euro gezahlt haben, sei wie im Vorjahr knapp über der Hälfte. Doch an Zahlen messen möchte der Pfarrer das Sozialprojekt nicht. Vielmehr hebt er die niederschwellige Kontaktmöglichkeit für die Bedürftigen hervor, die auch in diesem Jahr wieder deutlich spürbar gewesen sei. „Der Gesprächsbedarf war da“, meint er. So hätte er auch konkrete Gesprächstermine außerhalb der Kirche vereinbaren können.

Vesperkirche als Tropfen auf den heißen Stein oder tatsächlich mit längerfristiger Wirkung? „Der Impuls ist meiner Meinung nach auf jeden Fall nachhaltig und wird als Ermutigung aufgenommen“, fährt Güntter fort. Manch einer nehme danach tatsächlich etwas in die Hand, bei manch anderem ändere es nichts. „Probiere doch einfach mal etwas aus“: So laute das Motto, dass die Verantwortlichen ihren Gästen oft mit auf den Weg geben.

Nicht nur die Mitarbeit der Ehrenamtlichen hebt Pfarrer Güntter rückblickend hervor – inklusive der Unterstützung der Auszubildenden aus mehreren regionalen Betrieben, die sich bereits für nächstes Jahr wieder angekündigt hätten – auch die Resonanz beim kulturellen Rahmenprogramm. Besonders bewegend sei der Auftritt der Hammertown Band gewesen, die das erste Mal auf der Bühne gestanden ist. „Es ist toll, dass die Vesperkirche als Raum der Möglichkeiten genutzt wird.“

Auch Hans-Ulrich Hofmann, Pastor der evangelisch-methodistischen Kirche und ebenso Mitorganisator, zeigt sich zufrieden mit dem Verlauf. „Ich freue mich vor allem über das Vertrauen vieler Gäste, wenn ich mit ihnen tiefer ins Gespräch komme“, sagt er. „Dann entsteht sofort eine andere Beziehung.“

Menschen mit finanziellen Problemen und in prekären Wohnsituationen kämen vielzählig in die Vesperkirche. Obdachlose hingegen seien dem Pfarrer in diesem Jahr nicht aufgefallen.

Auch wenn die Vesperkirche am Sonntag in der Pauluskirche zu Ende gegangen ist, ist mit dem Sozialprojekt noch lange nicht Schluss für dieses Jahr: Bereits am kommenden Samstag, 24. Februar, geht es in der Friedenskirche mit der VesperkirchePlus weiter.

Dieses Angebot werde ebenfalls rege genutzt: Bis zu 150 Gäste kämen an jedem letzten Samstag im Monat. „Der Bedarf ist auch hier ungebrochen, sogar im Sommer“, meint Hofmann. Er freut sich, dass sich dafür während der vierwöchigen Vesperkirchenzeit neue Kontakte ergeben haben.

So hat prompt ein 15-jähriges Zwillingspaar, das erstmals in der Pauluskirche mitgeholfen hat, seine Unterstützung für die kommende VesperkirchePlus am Samstag zugesagt. „Es ist toll, dass sich das Projekt immer mehr im Bewusstsein der Menschen verankert – egal welchen Alters und welcher Schicht.“