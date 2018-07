VS lauscht ihm und seinen Referenten gebannt, denn er ist der Geschichten-Erzähler in der Veranstaltungslandschaft von VS. Und auch für die nächste Saison hält der Medienprofessor Michael Hoyer bei der wohl populärsten Vortragsreihe der Stadt, story VS, wieder wunderbare Ziele und sagenhafte Geschichten bereit.

Bald hängen sie wieder, die blauen Plakate mit dem einprägsamen Auge. Wie treffend, denn bei der Eventreihe mit dem Namen „story VS“ gibt es in der Tat allerhand zu sehen. Der Macher der Reihe, Michael Hoyer, entführt sein Publikum traditionell in die entlegensten Winkel dieser Welt, in kleine Paradiese und auf hohe Berge – und er legt ihnen atemberaubende Geschichten zu Füßen.

Eine davon ist die von Michael Wigge. Man kennt ihn überregional aus dem Fernsehen und in VS spätestens seit seinem Referat unter dem Titel „Ohne Geld ans Ende der Welt“. „Das ist Story-Telling im besten Sinne“, freut sich der Veranstalter Michael Hoyer und hat die nächste Wigge-Story schon auf Lager: Diesmal geht es mit dem Tretroller auf Deutschland-Tour. Wer so etwas tut, muss irre sein? Ja, eine Spur Verrücktheit wohnt dem innovativen Referenten mit Sicherheit inne, doch seine Abenteuerlust wirkt ansteckend. Kein Wunder also dass Wigges Vortrag einer von drei am Xtreme-Day der diesjährigen Reihe am 16. März ist, denn an diesem werden traditionell Vorträge geboten, die zum Nachmachen inspirieren und vielleicht den einen oder anderen Reisefreund gerade deshalb in die Neue Tonhalle locken.

Apropos locken: Auch die Referenten finden die Event-Reihe in Villingen-Schwenningen so gut, dass sie – neben „Ersttätern“ wie beispielsweise Pascal Violo mit seinem Himalaya-Referat – immer wieder kommen. Der Rekord-Referent Reiner Harscher beispielsweise steht schon zum sechsten Mal im Programm, und weil Michael Hoyer weiß, dass er bei einem wie ihm nie die sprichwörtliche Katze im Sack kauft, macht er für ihn auch eine große Ausnahme: Sein Vortrag ist der einzige im aktuellen Programm, den der Veranstalter vorher selbst noch nie gesehen hat. Er ist gespannt.

Gespannt sein darf man bei der Event-Reihe 2018/2019 auf insgesamt zehn Vorträge. Den Opener der Saison macht – ebenfalls traditionell – ein Medizin-Vortrag. Und mit dem diesjährigen Thema dazu am 20. September trifft Michael Hoyer wohl den Nerv des Publikums ganz besonders: „Schlaganfall“. „Fast jeder hat jemanden im Bekanntenkreis, der schon mal einen Schlaganfall hatte“, weiß Hoyer. Gut, dass der Referent und Arzt des Schwarzwald-Baar-Klinikums Hubert Kimmig auch ganz gezielt auf den Zeitfaktor bei Schlaganfällen eingeht. Früh bemerkt, kann so etwas nämlich halb so schlimm sein. Woran man einen Schlaganfall erkennt? Auch das wird wissen, wer den Vortragsabend besucht hat.

Nach dem Interesse für Medizin dürfte das Publikum vom Reisefieber gepackt werden. Es geht nach Thailand und in die Anden, in den Himalaya und in den Oman, sie erleben Bulli- und Tretroller-Abenteuer, bekommen Rückensind auf dem Zweirad und Gegenwind auf dem Schiff, kurzum: Das neue Programm hält wieder für jeden etwas bereit.

Das Programm

Schlaganfall – am 20. September mit Hubert Kimmig

Thailand – am 19. Oktober mit Dirk Bleyer

Himalaya – am 2. Dezember mit Pascal Violo

Die Anden – mit Heiko Beyer am 4. Januar

Norwegen – mit Reiner Harscher am 1. Februar

Xtreme Day – am 16. März mit Anita Burgholzer und Andreas Hübl und ihrem Vortrag „Rückenwind“ geht es mit dem Fahrrad um die Welt, mit Michael Wigge mit dem Tretroller durch Deutschland und mit Peter Gebhard mit dem Kult-Fahrzeug schlechthin, einem T1 von VW, aufs ganz große Bulli-Abenteuer durch Europa

Oman und Emirate – mit Hartmut Fiebig am 12. April

USA – mit Dirk Schäfer am 3. Mai.