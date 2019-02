Noch ragt nur ein metallenes Gerippe in die Höhe. Doch bald schon soll das Messegelände in VS-Schwenningen um eine neue Halle in Leichtbauweise reicher sein.

Die Bauweise der neuen Halle soll so zukunftsweisend sein wie das, was bald als Erstes darin unterkommt: die Messe Jobs for Future. Die Bauweise ist nämlich eine besondere. „Es handelt sich um eine Leichtbauhalle der neuesten Generation“, erklärt Patricia Rademacher, Betriebsleiterin der SMA Südwest Messe- und Ausstellungs GmbH. Die 3800 Quadratmeter große Konstruktion steht auf einem speziellen Schwerlast-Boden für den Maschinenpark, den die Aussteller der Fachmesse DST Dreh- und Spantage Südwest mitbringen.

Die Halle ist sieben Meter hoch und lässt den Ausstellern somit mehr Raum für den Messebau. Während die bisherige Halle über zwei Schiffe verfügt, hat die neue Halle drei und obendrein einen ingangsbereich mit schickem Glasfoyer. „Die Messegesellschaft möchte damit den gewachsenen Ansprüchen an Qualität, Erscheinungsbild und Platzbedarf gerechet werden“, erläutert Rademacher.

Dreieinhalb bis vier Wochen soll der Aufbau dauern, Ende Februar, so die Planung, soll alles fertig sein. Auch Besucher der Südwest Messe sollen sie bewundern können, denn abgebaut wird das gute Stück erst nach dem Messehighlight, das vom 15. bis 23. Juni über die Bühne geht. Und genau diese Flexibilität sei ein weiterer Vorteil dieser innovativen Bauweise: „Bei einem erneuten Bedarf kann man neu und zielgerichtet planen.“

Trotzdem: Weitere Objekte dieser Art sind derzeit nicht in Planung – „aber wir können schnell den Wünschen von Veranstaltern nachkommen, die das Messegelände für ein Event mieten und diese Räumlichkeiten benötigen“, verspricht Rademacher.