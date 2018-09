Die Wirtschaftsförderung der Stadt Villingen-Schwenningen veranstaltet gemeinsam mit den Einzelhändlern ein Baustellenfest auf dem Schwenninger Marktplatz. Die Aktion am Samstag, 22. September, soll die Gewerbetreibenden unterstützen.

Es ist kein Geheimnis, dass die Einzelhändler rings um den Marktplatz unter der Dauerbaustelle für dessen Neugestaltung seit etlichen Monaten leiden. Das Großprojekt, verbunden mit einer erschwerten Erreichbarkeit der Geschäfte, Mangel an Parkplätzen und immer wieder veränderten Verkehrsführungen hält viele Kunden davon ab, die betroffenen Läden aufzusuchen.

Aus diesem Grund hat die Wirtschaftsförderung der Wirtschafts- und Tourismus GmbH der Stadt Villingen-Schwenningen (WTVS) gemeinsam mit den Einzelhändler ein Baustellenfest organisiert. Dieses findet am kommenden Samstag, 22. September, ab 11 Uhr auf dem Marktplatz statt. An dem bunten Angebot, das aus der Baustelle vorübergehend einen Festplatz machen soll, haben sich ein gutes Dutzend Händler bereit erklärt, zu bewirten und mit speziellen Angeboten für ein vielseitiges Programm zu sorgen.

Auktion auf der Bühne

Mehr als 20 Unterstützer fand Reiner Schorer. Schwenningens bekanntester Auktionator wird auf der Bühne vor dem Rathaus eine Versteigerung von mehreren Artikeln und Angeboten veranstalten. „Viele der umliegenden Händler stellen verschiedenste Waren zur Verfügung, die ich in einer klassischen Auktion versteigern werde.“ Das bedeutet, derjenige, der den höchsten Preis zahlt, bekommt den Artikel. „Ziel ist es, eine möglichst hohe Summe zusammen zu bekommen, die wir dann an das geplante Kinderhospiz Sternschnuppe in Schwenningen spenden“, berichtet Schorer.

Unter den Hammer kommen beispielsweise Sonnenbrillen, Wertgutscheine und sogar ein Wild-Wings-Trikot. „Die Händler, die sich beteiligen und Waren zur Verfügung gestellt haben, werden während der Auktion kurz vorgestellt. So profitieren auch sie von der Versteigerung“, erklärt Schorer.

Es wird rockig

Für Unterhaltung sorgt zwischen 11 und 13 Uhr das Kasperletheater der Villinger Puppenbühne, die gegenüber dem Rathaus aufgebaut wird. Für eine musikalische Unterhaltung sorgt dann zwischen 14 und 17 Uhr ebenfalls auf der Bühne vor dem Rathaus die Band „Lucille“. Die Band, die an der Kulturnacht auf der VHS-Bühne spielte, hat von klassischen Rocksongs bis zu den aktuellen Charts ein umfangreiches Repertoire. Die fünf Musiker Anna Neuberger (Gesang), Sören Hanusa (Gesang und EGitarre), Jan Barthel (E-Gitarre), Björn Eggert (E-Bass) und Jürgen Klink (Schlagzeug) möchten mit groovigem Sound die Baustelle „zum Kochen“ bringen. Mit musikalischem Anspruch interpretieren sie die Songs auf ihre eigene rockige Art. Einer guten Party mit ansprechender Live-Musik stehe nichts mehr im Weg, verspricht die Band.

Gewinnspiel startet

Mit Beginn des Festes startet auch das vierwöchige „Marktplatz-Baustellen-Gewinnspiel“. Dabei handelt es sich um ein Rätsel, das zu einem Spaziergang entlang der Baustelle einlädt. Jede Woche gilt es dabei, einen neuen Satz zu bilden. In jedem der 34 teilnehmenden Geschäfte gibt es einen Buchstaben in den Schaufenstern zu entdecken, der zum Lösungssatz führt. Zu gewinnen gibt es jede Woche vier Einkaufsgutscheine im Wert von 25 Euro, die in den teilnehmenden Geschäften eingelöst werden können. Am Ende der vier Wochen wird aus allen Teilnehmern noch ein Hauptgewinn mit einem Einkaufsgutschein im Wert von 200 Euro gezogen. „Auch nach dem Fest laden wir hiermit die Bürger in den Baustellenbereich ein und möchten die Baustellenzeit mit einer spannenden Aktion und attraktiven Gewinnen überbrücken“, zeigt sich die Organisatorin Susanne Orlowski überzeugt.

Verkehrshinweise

Bis Ende Oktober soll der Kreisverkehr fertiggestellt und der Marktplatz wieder über die Spittelstraße und die Dauchinger Straße erreichbar sein. Der Platzbereich ist am Samstag, 22. September, ab Marktplatz 4 auf der einen Seite, und auf der anderen Seite ab Marktplatz 18 von 7 bis 20 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die Anlieger werden gebeten, ihre Fahrzeuge rechtzeitig auf dem Anwohner-Parkplatz in der Spittelstraße abzustellen.