Ein Faible für die Abgehängten

Unter dem Titel „Dem Menschen so fern“ sind ab Samstag, 29. Februar, Werke von Oliver Sich in der Galerie Bovistra in der Voltastraße in Villingen zu sehen. Ausstellungseröffnung ist um 19 Uhr.

Neben vielen deutschen Städten zählen London, Riga, Lissabon, New York, Innsbruck oder auch Miami mittlerweile zu den Stationen seiner Kunst. Die Galeristen Ralf Wehrle und Uwe Frank holen nun den 1969 in Nürtingen geborenen Maler Oliver Sich bereits zum zweiten Mal in ihre Galerie nach Villingen.

Sich, der als freischaffender Künstler in Bad Cannstatt lebt und arbeitet, will nicht gefällig sein und schon gar nicht angepasst. Er wirft in seinen Arbeiten einen kritischen Blick auf die Gesellschaft. Ihn interessieren die Glücklosen und die Abgehängten, die Verletzten und die Außenseiter. Er verarbeitet und thematisiert in seinen Bildern Emotionen über zeitaktuelle Geschehnisse und soziale Missstände. „Das Düstere male ich aus mir heraus, dann geht’s mir besser! Und wofür hat der Mensch einen Nutzen?“ Diese Frage stelle er sich oft, so Sich.

Sein Stil ist bestimmt von kräftigen Strichen und Farbexplosionen. Die bizarren Gestalten und geisterhaft erscheinenden Gesichter zählen zu den wiederkehrenden Motiven in Sichs Werk. Beim Betrachten seiner Arbeiten kann einem der Vergleich mit dem berühmten Maler Francis Bacon in den Sinn kommen, von dem die frühere britische Premierministerin Margret Thatcher einmal sagte, „der Mann, der diese fürchterlichen Bilder malt“, so Uwe Frank.

„Doch wenn man sich sensibel auf die vom Leben gezeichneten Figuren Sichs einlässt, wird man reflektieren, nachdenken und vielleicht auch zum Entschluss kommen, dass einem das Leben mit all seinen Facetten auch Schönes zu bieten hat. Im Grunde geht es um Freiheit“, ergänzt Ralf Wehrle.

Die Ausstellung ist jeden Donnerstag von 18 bis 20.30 Uhr bis einschließlich 30. April in der Galerie Bovistra zu sehen.