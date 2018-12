Die Schwenninger Wärmestube hatte am 24. Dezember nicht nur geöffnet, sondern wurde an Heiligabend auch zusammen mit der Vesperkirche plus beschert: Die neuapostolische Kirche übergab beiden Einrichtungen jeweils eine Spende von 1000 Euro.

Als vor 15 Jahren die Vesperkirche in der Pauluskirche ins Leben gerufen wurde, stellte sich die Frage, wo bedürftige Menschen außerhalb der vierwöchigen Vesperkirchenzeit eine günstige warme Mahlzeit erhalten können. So wurde die Wärmestube in der Talstraße geschaffen. Von Montag bis Freitag bietet die Wärmestube eine frisch gekochte Mahlzeit an. Rund 40 Menschen machen davon täglich Gebrauch.

Mit der Zeit drängte sich dann als nächste Frage auf, wo es am Wochenende die Möglichkeit gibt, warm zu essen und mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen. Da knüpfte die Vesperkirche plus an. In der Friedenskirche der evangelisch-methodistischen Kirche wird die Idee der Vesperkirche immer am letzten Samstag im Monat fortgeführt. Etwa 120 bis 150 Menschen nehmen dieses „plus“-Angebot wahr. Besonders gegen Monatsende wird bei manchen das Geld knapp. Die beiden Geldspenden der neuapostolische Kirche unterstützen beide Einrichtungen dabei, das Angebot auch weiterhin aufrecht erhalten zu können.