Ein Ersatzgebäude ist noch nicht in Sicht

Die Kindertagesstätte Wilhelmspflege in VS-Schwenningen soll abgerissen und am jetzigen Standort neu aufgebaut werden. Eine entsprechende Planungsvorlage soll im Herbst dem Gemeinderat vorgelegt werden. Auch über die Zukunft des Pauluskindergartens muss entschieden werden.

Die Schwenninger Kindergartenlandschaft steht vor einem Umbruch. Während das Kolpingheim, in dem der Kindergarten St. Elisabeth jahrzehntelang beheimatet war, vor wenigen Wochen dem Erdboden gleich gemacht wurde, stehen bei den Kindergärten Wilhelmspflege an der Metzgergasse und dem Pauluskindergarten die großen Veränderungen noch aus.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, seien die Planungen für die Wilhelmspflege weiter fortgeschritten als die des Pauluskindergartens. „Der Entwurf zur Wilhelmspflege ist gemacht und mit allen Beteiligten abgestimmt. Es ist geplant, dass im Herbst noch vor der Behandlung des Haushalts eine Vorlage in den Rat eingebracht werden soll, um dann einen Projektbeschluss zu fassen“, teilt die städtische Pressesprecherin Madlen Falke mit.

Der weitere Zeitplan der Verwaltung sieht vor, dass noch in diesem Winter der Bauantrag gestellt werden kann – natürlich unter der Bedingung, dass der Gemeinderat die Umsetzung des Projektes beschließt. Weitere Bedingungen für einen Baubeginn im Sommer 2019 sind laut Falke die Genehmigung des Haushalts mit den notwendigen finanziellen Mitteln sowie ein planmäßiger Verlauf der Ausschreibungen. Derzeit werde von etwa einem Jahr Bauzeit ausgegangen.

Die andere evangelische Einrichtung, der Pauluskindergarten, wurde als „unsanierbar“ erklärt. Demnach soll auch hier ein Neubau das jetzige Gebäude ersetzen. Doch hier sind längst noch nicht alle Fragen geklärt. „Die Planungen und Kostenermittlungen laufen bereits“, teilt Madlen Falke mit. Einen Grundsatzbeschluss gebe es hier jedoch noch nicht. Trotz allem solle auch für den Pauluskindergarten im Herbst ein Projektbeschluss erzielt werden.

Familienzentrum geplant

Vorgesehen sind in der neuen Wilhelmspflege eine sechsgruppige Kindertageseinrichtung, die sich aus vier Ü 3-Gruppen und zwei U 3-Gruppen zusammensetzt, sowie ein Familienzentrum. Zumindest räumlich könnte das kein leichtes Unterfangen auf dem Gelände hinter der evangelischen Stadtkirche werden. Eine weitere Herausforderung könnte die Unterbringung der Kindergartenkinder der Wilhelmspflege während der Bauphase werden. Denn hierfür gibt es nach Angaben der Stadt noch keine Lösung. „Für die Bauphase wird es eine Ersatzlösung geben müssen. Allerdings ist die Planung noch so weit am Anfang, dass die Lösung für den Ersatz erst im Sommer angegangen wird.“ Mehr lasse sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, so Falke.

Für einen möglichen Neubau des Pauluskindergarten würde allerdings ein anderes Vorgehen angestrebt: „Im Fall des Pauluskindergartens wird man versuchen, den Neubau zu erstellen und parallel den Betrieb im Altbestand aufrecht zu erhalten“, gibt Falke einen Ausblick. (sbo)