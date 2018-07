Mit zwei Abschlussfeiern hat der Schulverbund am Deutenberg am Ende des Schuljahres 168 Schüler mit erfolgreich bestandenem Schulabschluss verabschiedet. Elegant und glamourös im Abendkleid und Anzug oder auch locker und lässig im Abschluss-T-Shirt. So präsentierten sich die nach anstrengenden Prüfungen erfolgreichen Schüler des Schulverbundes zur feierlichen Überreichung ihrer Abschlusszeugnisse.

Ein buntes Programm mit Musik-, Tanz-, Sportvorführungen und einigem mehr umrahmte die beiden Abschlussfeiern der Abteilungen Werkrealschule und Realschule. In seiner Ansprache beglückwünschte Schulleiter Bernd Ellinger alle zu den erbrachten Leistungen und wünschte den erforderlichen Biss, für die Zukunft und die Gestaltung des weiteren schulischen oder beruflichen Weges.

Die Schüleransprachen blickten einerseits etwas wehmütig auf die nun zu Ende gegangene Schulzeit zurück, richteten Dank an Lehrkräfte und Eltern für die Unterstützung und Begleitung in dieser Zeit und schauten gespannt in die Zukunft.

Die erfolgreichen Abschlussschüler im Einzelnen: Nach Angaben des Schulverbunds können aus Gründen des Datenschutzes einige Schüler hier nicht namentlich aufgeführt werden.

Hauptschulabschluss: Klasse 9aW: Sali Braha, Luca Braig, Andrej Ekidin, Nick Horvath, Marcel Knopf, Andreas Kwint, Kim Rehn, Riccardo Renna, Leon Schetterer, Artur Uferov, Dariana Dumitru, Isabelle Gross, Leona Ibishi, Annalisa Keles, Ines Lassoued, Shirley Müller, Milena Romano, Alicia Santana Galvan und Diamilatou Soilihi.

Klasse 9bW: Elias Al Kayed, Marcello Colacicco, Gabriel Cristilli, Cristian D’Avola, Aleksandar Davidovic, Christian De Leo, Dennis Freund, Faissal Ijaz, Costin Iusein, Patrick Manmana, Nexhat Nimani, Gabriel Rotau, Louis Scheiner, Isabella Anders, Xenia Kanaske, Marilisa Littera und Katharina Wolf.

Hauptschulabschluss mit Lob: Klasse 9aW: Arina Aristarchowa und Jana Hermann Klasse 9bW: Diana Philipp. Hauptschulabschluss mit OB-Preis: Klasse 9bW: Marius Pena.

Werkrealschulabschluss: Klasse 10W: Edin Buzhala, Sergej Reznikov, Nikita Tarassow, Julian Müller, Nishethan Navaranjan, Arbtina Fetahi, Edonita Kuqi, Jonas Sorgatz und Fabian Schetterer.

Werkrealschulabschluss mit Lob: Celina Kwasniowski, Lejla Saiti, Mandy Ehrlich, Anna Jauch, Sofia Karachrysafi, Chiara Tarantino, Noah Danisman, Loreen Bachmann, Ebrico Carillo, Patrick Gozzi und Daniel Hartmann.

Werkrealschulabschluss mit Preis: Emanuel Kern. Werkrealschulabschluss mit OB-Preis: Isabela-Elena Niculae.

Realschulabschluss: Klasse 10aR: Joshua Arndt, Adrian Dietl, Elias Luther, Nick Nguyen, Nasir Orgo, Marlon Payer, Sina Borovec, Jessica Bosch, Maria Dotterer, Jessica Erik, Andrea Maak, Vanessa Meyer, Saskia Müller, Vivian Reich, Leonie Sefer und Maja Wielings

Klasse 10bR: Maximus Freidinger, Thorben Happle, Süleymann Özay, Arnold Stang, Julian von Voigt, Chehrazed Ben Quanes, Lisa Frommer, Rebecca Frommer, Serena Gianotti, Lara Jakob, Jule Käfer, Lucy Kopp, Dalia Seidel, Lidvina Stos, Lan Anh Tran, Kim Volzer und Vanessa Weiss.

Klasse 10cR: Nico Berndt, Henning Happle, Nils Königsberger, Vittorio Lettieri, Lukas Papzoglu, Ayanthan Ravi, Gorgios Scarpello, Viola Albrandt, Milina Bannikov, Chantal Burm, Sara Cvitkovic, Viviana Horvatic, Lisa-Marie Kilicoglu, Giuseppa Scarpello und Laura Seidel.

Klasse 10dR: Marco Anders, Nico Anders, Genc Isaku, Raffael Krause, Jan Nikulin, Daniel Orlov, Lazar Radulovic, Daniel Wegner, Wiktoria Ciolek, Rojda Han, Victoria Heinze, Edona Huseni, Mariaelena Kafetzi, Jessic Kirchgässner, Michelle Kromer, Vanesa Muharemi und Karolina Schneider.

Realschulabschluss mit Lob: Klasse 10aR: David Weinert, Natalie Löffler und Aylin Modanli. Klasse 10bR: Wiebke Gahre, Vasiliki Kalognomou und Tamina Zühlke. Klasse 10cR: Evelyn Bogatov und Katharina Novikov. Klasse 10dR: Sarah Herrmann, Sevlija Islamovic, Conny Jäger, Laura Siegel, Claudia Pena und Niclas Scuderi. Realschulabschluss mit Preis: Klasse 10aR: Alina Großmann und Ainara Ledesma. Klasse 10bR: Daniel Jäger und Celine Richter. Klasse 10cR: Turhan Erkem und Doruntina Gacaferi. Klasse 10dR: Granit Kinolli, Jannis Schondelmaier und Sophia Roßbach-Emden. Realschulabschluss mit OB-Preis: Aurora Isaku, Janine Müller (beide 10aR) und Marco Cristilli (10dR).