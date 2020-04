Ein einsames Paradies in Zeiten von Corona

Nicht nur in den Geschäftsstraßen der Bad Dürrheimer Innenstadt ist es auffallend ruhig, auch im Kurpark geht es derzeit recht beschaulich zu. Dabei haben jene, deren Arbeitsplatz hier ist, schon ganze Arbeit geleistet.

Nur wenige Spaziergänger, alleine, zu zweit, oder in einer kleinen Gruppe, wenn es sich um eine Familie handelt, sind mit großen Abständen auf den Wegen zu sehen oder sitzen auf einer der vielen Parkbänke. Dabei zeigt sich der Park wieder einmal zu dieser Jahreszeit von seiner schönsten Seite. Das Gras ist von sattem Grün, die Bäume leuchten, setzen erste frische Farbtupfer, und Blumen auf der Rasenfläche zeigen sich farbenprächtig. Zarte Stiefmütterchen in verschiedenen Farben, rote, rosa und gelbe Tulpen blühen, dazwischen Narzissen und duftende Hyazinthen. Die großen Osterglocken verblühen schon.

Dies alles, dazu die strahlende Sonne am fast wolkenlosen Himmel, genießen zwei befreundete Damen aus Tuningen in vollen Zügen. Den Blick auf die bunten Blumenbeete gerichtet, genießen Lore Selzer und Anita Fürst ein paar Stunden im Kurpark. „Man muss trotz allem das Positive sehen und es kann nur guttun, an der frischen Luft zu sein“, findet Lore Selzer, und Anita Fürst fügt lachend hinzu: „Solange man uns nicht einsperrt und wir uns richtig verhalten.“ Beide Damen genießen die Ruhe an diesem sonnigen Nachmittag. An den Osterfeiertagen, so meinten sie, sei im Park schon mehr los gewesen. „Heute kommt es uns so vor, als gehört der Kurpark uns ganz alleine, mit den fleißigen Gärtnern.“

Die fleißigen Gärtner, das sind an diesem Nachmittag Pablo Mattes und Hubert Wellenberg, Mitarbeiter der Kur- und Bäder GmbH. Pablo Mattes hat mit dem Unimog den Wassertankwagen in den Park gebracht, damit fährt er von Beet zu Beet, um die Pflanzen zu wässern. „Uns geht die Arbeit nicht aus, und langweilig wird es auch nicht“, sagt er.

Das Team sei derzeit verkleinert, daher müsse die Arbeit auf weniger Schultern als üblich verteilt werden. Ihr Arbeitstag beginnt um 7 Uhr und endet um 16.15 Uhr, dazwischen eine Mittags- und eine kleine Kaffeepause. Einige Meter weiter ist sein Kollege Hubert Wellenberg mit einer Hacke beschäftigt, das Unkraut aus den schmalen, langen und bunt bepflanzten Beeten entlang der Wege zu entfernen und die Erde zu lockern. Ein Problem sei derzeit die Trockenheit. Noch könnten die Blumen in der Erde bleiben, doch wenn so gut wie alles verblüht ist, werden sie mit der Beetfräse entfernt. Dann kommen neue Setzlinge hinein, die stehen schon in den Startlöchern, erzählt der Gärtner und fügt stolz hinzu: „Wir bekommen viel Lob für unsere Arbeit“.

Am liebsten mag er die Arbeit in den Themenbereichen, die auch immer neugestaltet werden müssen. „Das ist wirklich sehr lobenswert“, äußert sich tatsächlich ein älteres Ehepaar, das in der Nähe auf einer Bank sitzt und sich an der Blumenpracht erfreut. Es wohne in Schwenningen und habe einen Balkon mit wenig Sonne. Beide kommen oft und gerne nach Bad Dürrheim, um sich im Kurpark aufzuhalten. Die zurzeit herrschende Ruhe und die wenigen Besucher genießen sie besonders. „So könnte es immer bleiben.“