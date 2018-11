Das Projekt Forum VS ist am Dienstag der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Der Investor, die Stadt sowie alle beteiligten Firmen luden in das Gebäude des ehemaligen ’s Rössle ein – dort, wo bis Ende 2021 das neue Einkaufszentrum entstehen soll.

Bevor der Gemeinderat das Vorhaben für das neue Einkaufszentrum im Stadtbezirk VS-Schwenningen beschließt, müssen die Pläne für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Ein Anlass, den Harald Ortner, Geschäftsführer der Hanseatischen Betreuungs- und Beteiligungsgesellschaft (HBB) aus Hamburg, gerne für eine Präsentation nutzt. „Das ist nicht die erste Veranstaltung dieser Art. Wir machen die bei allen Großprojekten“, erklärte er zu Beginn des Presserundgangs.

Konzept: Anhand von bisherigen Projekten erläuterte Ortner, dass sich HBB schon immer um schwierige Objekte gekümmert habe und nennt das Forum Hanau, das Nidder Forum in Nidderau oder das Forum Gummersbach. Alle Projekte hätten, wie auch das geplante in Schwenningen, ihre besonderen Eigenschaften gehabt. Er ist aber zuversichtlich, dass HBB den bereits seit 14 Jahren existierenden Leerstand beleben wird. Rund 80 Millionen Euro wird allein der Investor einbringen. „Was die zukünftigen Mieter noch machen, ist hier gar nicht eingerechnet“, stellt Ortner klar. Von denen soll es zwischen 40 und 50 geben, die der Geschäftsführer allerdings noch nicht preisgibt.“Das machen wir in der Regel erst nach Baubeginn und dann sukzessive“, vertröstet er wohlwissend, dass das Angebot die Bürger am meisten interessiert.

Architektur: Jens Thormeyer vom Architekturbüro RKW aus Düsseldorf stellte die baulichen Pläne vor. Klar ist, das bisherige ’s Rössle wird bis auf die Brücke zum Muslenplatz komplett abgerissen. „Wir haben eine architektonische Vorstellung, sind aber noch lange nicht mit der Planung fertig“, sagt Thormeyer. Sicher sei aber, dass es einen Erdgeschoss-Zugang gegenüber des Le Proms geben wird, einen zweiten Zugang vom Muslenplatz aus sowie ein Parkhaus mit rund 420 Stellplätzen auf zwei Etagen. „Die heutige, sehr dunkle Brücke werden wir transparenter gestalten“, erklärt der Architekt. Das gelte sowohl für das äußere als auch für das innere Erscheinungsbild. Im Außenbereich sollen Licht und im Innern durchsichtige Glasfronten, belebt mit Gastronomie, helfen.

Verkehr: Um das Gesamtkonzept auch im Umfeld abzurunden, wird die Verkehrsführung im Bereich des Forums geändert. Loana Eichholz von der Ingenieurgesellschaft Masuch + Olbrisch stellte die eränderungen vor: Es wird drei kurzaufeinander folgende Kreisverkehre geben. Den bestehenden an der Schützenstraße und zwei neue auf Höhe der Zufahrt Alter Angel sowie an der Abzweigung zur Jakob-Kienzle-Straße. Durch diese Verkehrsführung seien Ein- und Ausfahrt des Parkhauses sowie alle Belange von Fußgängern, Radfahrern und anderen Verkehrsteilnehmern berücksichtigt worden. In Sachen Verkehr und Lärmschutz betonte Eichholz, dass Anlieferungen, die über die Schützenstraße erfolgen würden, im Gebäude stattfinden. Baubürgermeister

Detlev Bührer erläuterte: „Die Lastwagen fahren durch ein Tor in eine Halle, laden die Ware ab, drehen in dieser Halle und fahren vorwärts wieder raus.“ Damit werde nicht nur der Lärm minimiert, sondern auch der restliche Verkehr kaum beeinflusst.

Handel: Boris Böhm von Lademann und Partner nannte noch einige Zahlen zur Einzelhandelssituation. So soll das Forum VS künftig rund 540 000 Einwohner in der Region zwischen Horb, Titisee-Neustadt, Tuttlingen und der Schweizer Grenze ansprechen. Die erwarteten Umsatzrückgänge für andere Anbieter lägen laut Berechnungen bei maximal sechs Prozent und damit im zulässigen Bereich. Am Nachmittag hatten dann auch die Bürger die Möglichkeit, sich an Ort und Stelle über die Pläne zu informieren.