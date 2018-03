Der eine gilt als Deutschlands erfolgreichster Musiker, der andere ist Sterne- und TV-Koch und steht seit 35 Jahren für die Spieler von Bayern München am Herd. Am Sonntag waren Peter Maffay und Alfons Schuhbeck im Einrichtungshaus XXXLutz in Villingen zu Gast und bereiteten 650 Menschen einen unvergesslichen Abend.

Maffay und XXXLutz sind seit 18 Jahren ein Gespann, wenn es darum geht, traumatisierten Kindern zu helfen. Am Sonntag fand das 65. Benefizkonzert dieser Art statt. Und das nicht nur zu Gunsten der Peter-Maffay-Stiftung, die 10 000 Euro erhält und in Deutschland, Rumänien, Spanien und mittlerweile auch in Argentinien Kinderhäuser unterhält, sondern – wie üblich bei diesen Events – auch für eine lokale Einrichtung.

Über 10 000 Euro freuen konnten sich Kathrin Mäder und ihr Team vom Ferienheim „Feldner Mühle“ für Kinder und junge Menschen mit Behinderung. Die Geschäftsführerin und ihre Mitarbeiterinnen Tanja Tunik, Sandra Baur und Sarah Kusche erhielten die Gelegenheit, die Einrichtung vorzustellen. Weitere 10 000 Euro übergab Helmut Götz, Mitglied der XXXLutz-Geschäftsleitung Deutschland, an die Deutsche Stiftung Kinderdermatologie. In Summe gingen damit 30 000 Euro an die gute Sache. „Helfen ist am schönsten, wenn man es gemeinsam tut“, sagte Götz.

Dann ging die Post ab auf der Bühne im Eingangsbereich des Möbelhauses. Maffay und ein Dutzend Musiker gaben das letzte Konzert ihrer gerade absolvierten MTV unplugged-Tour. Mit einem guten Dutzend Hits aus drei Jahrzehnten begeisterte der sympathische und bodenständige Star und seine außergewöhnliche Stimme ohne irgendwelche Berührungsängste sein Publikum. Ob „So bist Du“, „Eiszeit“, „Gelobtes Land“ oder „Sonne in der Nacht“ – kein Titel, der nicht mitgesungen, kein Hit, der nicht enthusiastisch beklatscht wurde. Die Stimmung war ausgelassen, das Publikum selig und die Musiker bester Laune.

Freilich hätte man nach eineinhalb Stunden gerne noch mehr gehört, aber da wartete ja noch der andere Star des Abends. „Wir wollen nicht, dass das Essen von Alfons kalt wird“, warb Götz um Verständnis für das Konzertende.