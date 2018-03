Ein Austrocknen des Schwenninger Moos verhindern

Seit Mitte der 1950er-Jahre wird im Schwenninger Moos kein Torf mehr abgebaut. Die Nachwirkungen sind aber noch immer spür- und sichtbar.

Mit dem Bau von weiteren Grabensperren kümmerten sich Ehrenamtliche des BUND am Samstag um die Renaturierung. Torf war einst begehrtes Brennmaterial und wurde im Schwenninger Moos schon im 19. Jahrhundert gewonnen, um in Bad Dürrheim das Salz zu sieden. In den kargen Zeiten nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Torf aber dringend gebraucht, um Häuser zu heizen. Zum ertragreicheren Abbau zog man im Moos unzählige Entwässerungsgräben, die man seit den 1980er-Jahren mit der Anerkennung des Natur-Kleinodes Schwenninger Moos sukzessive wieder entschärft, um ein Austrocknen zu verhindern.

Wie viele Grabensperren er schon gesetzt hat, kann Dieter Kohnle nicht sagen. Er schätzt aber, dass noch rund 80 notwendig sind, um das Moos dauerhaft zu erhalten. Am Samstag war er wieder im Einsatz zusammen mit einigen Ehrenamtlichen des BUND-Regionalverbandes. Beim Grabensperrenbau werden rund einen Meter lange Douglasienbalken mit Hilfe eines selbst modifizierten Presslufthammers in einer Breite von zwei Metern senkrecht in die Gräben geschlagen, mit Moosen und Zweigen bedeckt und sollen so das Wasser am Abfließen hindern. Vier solcher Sperren wurden auf diese Weise am Wochenende errichtet.

„Wir führen eine solche Aktion einmal im Jahr um diese Zeit durch“, sagen die beiden Geschäftsführerinnen des Regionalverbandes, Katharina Baudis und Anita Sperl-Fleig. Später im Jahr würden Flora und Fauna gestört.