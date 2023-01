Eilantrag gegen Veranstaltung: Kippt eine Anwohnerin das Jubiläum der Katzenmusik in Villingen?

Samstag, 14. Januar: 12.30 Uhr – Narrenbaum-Aufstellung durch die Schwenninger Ziegelbuben am Latschariplatz. 14.11 Uhr – Katerempfang mit allen geladenen Zünften am Romäusturm, anschließend Eröffnung des Narrendorfes im Städtle und Platzkonzerte der teilnehmenden Musikgruppen in der Innenstadt. 18.72 Uhr – Eröffnungsshow am Riettor: Aufmarsch der Katzenmusik und Narrenspiel, Strohhexenverbrennung der Offenburger Hexenzunft, Feuerwerk, anschließend Narrentreiben im Narrendorf

Schon im vergangenen Jahr musste die Katzenmusik ihre Jubiläumsveranstaltungen anlässlich des 150-jährigen Bestehens coronabedingt absagen – nun möchte eine Anwohnerin verhindern, dass die Narren am kommenden Wochenende ausgelassen in der Stadt feiern.

Entsprechende Informationen des Schwarzwälder Boten bestätigt das Verwaltungsgericht Freiburg am Montagmorgen auf Anfrage unserer Redaktion. "Es trifft zu, dass eine Anwohnerin einen Eilantrag gegen die von Ihnen erwähnte Veranstaltung in Villingen am kommenden Wochenende eingereicht hat", so Klaus Döll, Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht Freiburg.

Demnach bezieht sich die Frau auf eine entsprechende Lärmbelästigung durch die Großveranstaltung am Samstag und Sonntag. Tausende Narren aus nah und fern werden am 14. und 15. Januar erwartet – über Narrenbaumaufstellen, Katerempfang, Eröffnungsshow mit Feuerwehr und einem großen Festumzug durch die gesamte Innenstadt ist einiges geplant. Anlaufpunkt wird zudem ein Narrendorf im Riet, in sieben Stüble und einem Partyzelt im Rietgarten soll bis in die Nacht die Post abgehen (siehe Info).

Ob es dazu kommt oder ob es Einschränkungen gibt wird nun das Gericht entscheiden. Offenbar um Druck aus dem Kessel zu nehmen, hat sich die Katzenmusik im Wochenende dazu entschlossen, immerhin das Wecken am Sonntagmorgen ab 6 Uhr aus dem Programm zu streichen.

Auf der Facebook-Seite schreibt die Katzenmusik dazu: "Da sich unser Kater und die Bewohner unserer schönen Innenstadt den Schlaf nach dem ersten Festtag wohlverdient haben, wird das organisierte Wecken am Sonntagmorgen abgesagt! Bitte haltet euch daran und lasst die Instrumente die ersten Stunden des Tages ruhen. So können alle fit in den Festumzug starten!"

Wie geht das Verfahren nun weiter? Laut Döll ist der Eilantrag am 3. Januar beim Verwaltungsgericht eingegangen. "Wir müssen nun die Stellungnahme der Stadt Villingen-Schwenningen abwarten", so der Vorsitzende Richter. Diese müsse nun begründen, wie es zur Genehmigung der Veranstaltung gekommen ist.

Die Frist zur Abgabe laufe laut des Sprechers am Montag aus, "es handelt sich aber um keine starre Frist – es ist nicht ausgeschlossen, dass auch Aspekte berücksichtigt werden, die erst am Dienstagvormittag eingehen". Wann die Entscheidung des Verwaltungsgerichts erfolgen soll, steht noch nicht fest. Für Mittwoch werden hier nähere Informationen erwartet.

Seitens der Katzenmusik hält man sich hinsichtlich des Eilantrags bedeckt. Generalfeldmarschall Dominik Schaaf sagt auf Anfrage unserer Redaktion: "Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, möchten wir uns derzeit nicht äußern." So handhabt es auch die Stadtverwaltung. So lässt man lediglich verlauten, dass man die Stellungnahme "fristgerecht, im Laufe des heutigen Tages, beim Gericht", einreichen werde, erklärt Pressesprecherin Oxana Zapf am Montagmittag.