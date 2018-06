Von der Villinger Innenstadt in den Zentralbereich neben das Schwarzwald-Baar-Klinikum, vom Mercure zum Holiday Inn – das Hotelierehepaar Uwe und Ellen Aschke bleibt in Villingen-Schwenningen.

Sie steigen zwar im Frühjahr 2017 beim Hotel Mercure am Franziskaner in VS-Villingen aus. Dort übernimmt, wie berichtet, die familiengeführte Berliner Hotelkette Dormereo. Doch Aschkes bleiben in Villingen-Schwenningen. Die Geschäftsführer der Sierra Hotel Management GmbH (SHM) aus Karlsruhe gaben jetzt bekannt, das neue Holiday Inn in Nachbarschaft zum Klinikum im Herbst 2017 mit den 136 Doppelzimmern zu eröffnen. Sie seien erfreut über die sehr schnelle Einigung mit der Investorengruppe SBK für das 33 Millionen Euro Gesamtbauvorhaben.

„Nachdem wir vor wenigen Wochen das erste Holiday Inn Express im Next Generation Design mit 115 Zimmern in Karlsruhe erfolgreich eröffnet haben, können wir uns nun auf die neue Aufgabe konzentrieren. Wir werden somit unseren langjährigen Kunden und Partnern aus der Region Schwarzwald-Baar auch weiterhin mit unserer gewohnten Dienstleistung in der Doppelstadt zur Verfügung stehen“, erklärt Uwe Aschke. Und weiter: „Das Holiday Inn Villingen-Schwenningen wird ohne Zweifel einen herausragenden Platz in der Hotelszene der Region einnehmen und das Gesamtangebot vervollständigen. Natürlich sind wir überwältigt von der entstandenen Möglichkeit und freuen uns über die überraschende Rückkehr zu den Wurzeln unseres Unternehmens.“

„Wir sind sehr froh, eine insbesondere in der Region verankerte, erfahrene und erfolgreiche Hotelbetreibergesellschaft für unser Projekt sichern zu können“, teilt Michael Rebholz, Geschäftsführer von SBK, mit. „Wir sind vollkommen überzeugt, nach der Entwicklungsarbeit und dem Baubeginn nun auch den qualifiziertesten Bewerber für das langfristige Engagement gefunden zu haben.“

Sierra mit den Aschkes arbeitet im Rahmen eines vereinbarten MDA (Multi-Development Agreement) eng mit der InterContinental Hotels Group (IHG) zusammen. Das neue Hotel werde ein Leuchtturmprojekt für den Schwarzwald-Baar-Kreis sein, in bester Lage in der neuen Mitte von Villingen-Schwenningen gelegen, erklärte Rene Schappner, Direktor Development der IHG.

Zusammen kommen werden alle Beteiligten in Kürze: Am Donnerstag, 27. Oktober, wird auf der Baustelle des Holiday Inn Richtfest gefeiert. Die Sierra Hotel Management GmbH wird seit dem Jahr 2000 von Uwe und Ellen Aschke gemeinsam als alleinige geschäftsführende Gesellschafter geführt. Das Unternehmen mit Sitz in Karlsruhe arbeitet mit 70 Mitarbeitern und führt drei Hotels mit ACCOR und IHG-Marken sowie zwei weitere Häusern in Bau. (uwk)