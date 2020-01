Die Elektromobilität nimmt weiter an Fahrt auf. Zwischenzeitlich wurden alle eichrechtlichen Fragestellungen zur Abrechnung von E-Ladesäulen geklärt und die dafür notwendige Hard- und Software entwickelt.

Auch die Ladesäulen der SVS sind nun eichrechtskonform ausgerüstet. Ab Montag, 3. Februar, werden alle sieben Ladesäulen im Raum Villingen-Schwenningen und eine in Mönchweiler in das bundesweite Netzwerk ladenetz.de integriert. SVS-Vertriebsleiter Sebastian Wilhelm erläutert: „Das Prozedere ist simpel: Die E-Auto-Fahrer verifizieren sich mittels SVS-Ladekarte oder der Ladeapp von ladenetz.de an der Säule und erhalten dann per E-Mail eine Rechnung über den Ladevorgang.“

Die Kosten betragen mit der SVS-Ladekarte 39 Cent je Kilowattstunde für Wechselstrom (AC) und 49 Cent je Kilowattstunde für Gleichstrom (DC). Hinzu kommt eine monatliche Grundgebühr von 3,99 Euro. Die Kosten für das Laden mit der Ladeapp von ladenetz.de werden immer aktuell in der App angezeigt.

Für Viellader ist die Ladekarte die günstigere Alternative, vor allem da die SVS für ihre Strom-, Gas- und Wärmekunden auf die monatliche Grundgebühr verzichtet.

Die Ladekarte muss anschließend im Onlineportal aktiviert werden, erst dann kann das Auto geladen werden. Einen Ausblick auf das Jahr 2020 gibt die SVS darüber hinaus: Um dem weiteren Bedarf der Elektromobilität gerecht zu werden, wird die SVS in ihrem Netzgebiet die Ladesäulen-Infrastruktur weiter ausbauen. Ergänzend zu den sieben bereits öffentlich installierten Elektrotankstellen im Stadtgebiet von Villingen-Schwenningen und einem in Mönchweiler wird das Angebot im kommenden Jahr um mindestens zwei Schnellladesäulen ergänzt. „Über die konkreten Standorte werden wir demnächst informieren“, sagt Sebastian Wilhelm.

Die SVS-Ladekarte kann ab sofort über die Website der SVS unter www.svs-energie.de/elektromobilitaet oder per E-Mail an ladekarte@svs-energie.de bestellt oder am Kundenempfang der SVS in der Pforzheimer Straße 1 in VS-Villingen abgeholt werden.

Die erste öffentliche E-Ladesäule hat die SVS im Februar 2015 auf dem Parkplatz von expert Hoerco im Vorderen Eckweg in Villingen in Betrieb genommen. Darauf folgte im Sommer 2015 die Ladesäule auf dem Hockenplatz in Schwenningen. Seither wurde der Strom kostenlos abgegeben und gleichzeitig in den Ausbau der Ladeinfrastruktur investiert. Derzeit sind insgesamt sieben Säulen in Betrieb. Mit dem Beitritt zum bundesweiten Netzwerk ladenetz.de ist das Laden an über 5000 Ladepunkten deutschlandweit bequem mit einer Karte möglich.