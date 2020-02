Die Wild Wings empfangen am Donnerstag um 19.30 Uhr in der Deutschen Eishockey-Liga die Grizzlys Wolfsburg. Für Dustin Strahlmeier wird dies eine ganz besondere Partie, geht es doch gegen den neuen Arbeitgeber des Torhüters.

Trotz ordentlicher Leistungen bei der 2:3-Heimniederlage gegen Iserlohn und dem 3:4-Spielverlust in Ingolstadt, konnten die Wild Wings am vergangenen Wochenende nicht punkten. Der SERC ist Tabellenletzter und wird dies, falls nicht noch ein mittelgroßes Eishockey-Wunder geschieht, auch am Ende der Saison sein.

Für den Gast aus Wolfsburg geht es hingegen noch um viel. Die Truppe von Grizzlys-Trainer Pat Cortina kann nach verhaltenem Saisonstart nun sogar noch die direkte Play-off-Qualifikation mit Platz sechs schaffen. Dazu ist freilich ein Sieg in Schwenningen Pflicht. „Wir werden hart um diesen sechsten Platz kämpfen“, verspricht Coach Cortina, der sich auf die Rückkehr an seine ehemalige Wirkungsstätte freut.

Gespannt ist er natürlich auch, wie sein neuer alter Torwart Dustin Strahlmeier hält. Der 27-Jährige hat einen Zwei-Jahresvertrag bei den Grizzlys unterschrieben. „Strahlie“ stellt sich der sportlichen Herausforderung. Denn anders als in Schwenningen wo er die unumstrittene Nummer eins war und ist, hat er bei Wolfsburg mit Chet Pickard einen starken Wiedersacher. Der 30-jährige Deutschkanadier absolvierte diese Saison bei den Grizzlys neben Felix Brückmann, der zu den Adlern Mannheim wechselt, beinahe die Hälfte der Spiele. Und Pickard kann, anders als Strahlmeier, auch Titel vorweisen: So wurde er 2009 mit der U20 von Kanada Weltmeister und feierte in der vergangenen Saison mit den Adlern Mannheim die deutsche Meisterschaft.

Die Niedersachsen sind derzeit stark drauf, haben acht ihrer letzten neun Spiele gewonnen. Sundblad: „Wolfsburg hat einen guten Lauf. Die stehen unter Trainer Cortina in der Defensive gut. Mit Fabio Pfohl von den Kölner Haien haben sie einen exzellenten Stürmer dazu bekommen.“ Trotzdem möchte Sundblad gegen die Grizzlys, gegen die es in der Helios-Arena wohl zu einer Minuskulisse kommen wird, siegen. Der Schwede: „Wir wollen gute Moral zeigen. Eine Führung würde uns auch mal gut tun. Es ist auch wieder gegen Wolfsburg unser Plan, aggressiv aus der Kabine zu kommen.“

Am 15. November unterlagen die Wild Wings in Wolfsburg mit 3:5. Am 27. Oktober setzte es gar eine 0:4-Heimniederlage für den SERC und am 18. Dezember verloren die Wild Wings im ersten Spiel unter Coach Sundblad mit 0:3 in Niedersachsen.

Stürmer Max Hadraschek, der in Krefeld einen Stockschlag auf die Hand erhielt, fällt weiterhin aus, kann möglicherweise gar nicht mehr diese Saison spielen. Vor der Partie gegen die Grizzlys wird übrigens Simon Danner, der sich vor wenigen Wochen seinem Heimatklub Freiburger Wölfle anschloss, in Schwenningen offiziell verabschiedet.