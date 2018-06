Vor 50 Jahren hat sie selbst einen Töpferkurs bei der Volkshochschule (vhs) belegt – „Ich war mit unserem dritten Kind schwanger und mir fiel die Decke auf den Kopf“. Am Freitagabend ist Hannelore Link nach 35 Jahren als Kursleiterin verabschiedet worden.

„Keramische Vielfalt“ hat sie in dieser Zeit entstehen lassen. Diesen Namen trug auch die kleine Ausstellung aus 35 Jahren Töpferkunst, die Hannelore Link und ihre Teilnehmerinnen im vhs-Atelier in der Liechtensteinstraße für ein Wochenende zusammengestellt hatten. Als „gute Seele“ der Werkstatt – so nannte sie vhs-Leiter Volker Müller bei der kleinen Verabschiedungsfeier – scheidet Hannelore Link jetzt aus. Die gebürtige Schwenningerin, die inzwischen in Pfaffenweiler lebt, war für viele Teilnehmer über lange Jahre hinweg die wöchentliche Anlaufstelle für das „plastische Gestalten mit Ton“. Dienstagsabends und donnerstagsnachmittags hielt Hannelore Link zwei Kurse mit diesem Titel.

Das war nicht immer so: auch mehr als 40 Wochenendkurse hat die heute 75-Jährige seit 1980 angeboten. Terrakotta-Figuren für den Garten, Keramik der Kelten, Plastiken von Urmüttern oder Akten sowie die in den 1990er-Jahren hochaktuelle, am offenen Feuer gebrannte Rakukeramik – Hannelore Link hat sich nie nur auf die Gestaltung von Gebrauchskeramik wie Schalen und Kannen beschränkt. Die ersten Kurse fanden im einstigen vhs-Pavillon neben dem Bürgerheim statt. Damals schon eine „Bruchbude“, wie sich Müller in seiner Laudatio ungern erinnerte. 1998 zog Hannelore Link mit ihrer Werkstatt in die Richard-Bürk-Schule und 2007 in das jetzige Atelier in der ehemaligen Maico-Fabrik in der Hammerstatt.

Immer wohl gefühlt

Dort habe sie sich immer wohl gefühlt, sagt sie und anerkennt, dass die vhs Villingen-Schwenningen eine der wenigen im Südwesten sei, die selbst über eine solche Einrichtung verfügen.

Ihren Dank dafür äußerte Hannelore Link zusammen mit ihren Teilnehmerinnen, in dem sie 2010 für den vhs-Lerngarten auf der Landesgartenschau etliche Keramikhocker schuf. Auch wenn die Ehrendozentin jetzt zurücktritt, gehen ihre Kurse weiter. Heike Gressenbuch, vhs-Fachbereichsleiterin für Kunst und Kultur, stellte am gleichen Abend Norbert Schmitt als Links Nachfolger vor.