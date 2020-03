Erst schnappte die Falle der Ermittler bei Lahr zu, dann führte die Drogenspur von der Ortenau in den Schwarzwald bis nach Villingen-Schwenningen. Beamte der Kriminalinspektion des Polizeipräsidiums Offenburg und der Staatsanwaltschaft haben zwölf Kilogramm Rauschgift sichergestellt und vier Tatverdächtige festgenommen.

Schlüsselfigur in dem Ermittlungsverfahren ist ein 22-jähriger Mann aus einem Ortsteil von Hohberg, teilen beide Behörden in einer gemeinsamen Presseerklärung mit – seine Kundschaft jedoch saß auch in der Doppelstadt.

Bereits im Jahr 2017 sei der Hohberger im Rahmen eines anderen Ermittlungsverfahrens ins Visier der Rauschgiftfahnder geraten. Im Laufe des Jahres 2019 ergaben sich sodann erneut verschiedene Hinweise auf einen gewerbsmäßigen Rauschgifthandel des 22-Jährigen.

Bei seinen mutmaßlichen Rauschgiftgeschäften, so hatten die Ermittler festgestellt, ging der Verdächtige sehr konspirativ und umsichtig vor. Er habe offenkundig sogar damit gerechnet, unter verdeckter Beobachtung der Ermittler zu stehen.

Ab Januar dieses Jahres verdichteten sich laut Polizei dann die Erkenntnisse der Ermittler. Die Handschellen klickten nach einer erneuten Lieferung an den Verdächtigen, der Anreise seiner Abnehmer sowie der Weitergabe von Drogen an diese und weitere Verdächtige, die Rauschgift und Bargeld offenbar für ihn deponieren sollten.

Der Zugriff und die vorläufige Festnahme von vier Tatverdächtigen erfolgte vergangene Woche – am 24. Februar. Bei der anschließenden Durchsuchung sind rund zwölf Kilogramm Marihuana, 150 Gramm Kokain, 100 Gramm Amphetamin, eine Kleinmenge Haschisch sowie mehrere Tausend Euro Bargeld, Wertsachen und andere verfahrensrelevante Gegenstände sichergestellt worden.

Der 22-jährige Mann sowie mutmaßliche Abnehmer des Rauschgifthändlers im Alter von 23, 25 und 26 Jahren aus den Bereichen Hohberg, Villingen-Schwenningen und Offenburg sind am Dienstag, 25. Februar, einer Haftrichterin des Amtsgerichts Offenburg vorgeführt worden.

Dem Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg folgend, erließ diese Haftbefehle gegen die vier Tatverdächtigen. Drei von ihnen wurden daraufhin in Justizvollzugsanstalten eingeliefert, der Haftbefehl gegen einen Verdächtigen wurde unter Auflagen außer Vollzug gesetzt.