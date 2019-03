Das hätte böse enden können für zwei Männer aus VS-Schwenningen und Bad Dürrheim: Die Staatsanwaltschaft Konstanz hatte die 36 und 26 Jahre alten Männer zu unterschiedlichen Tatanteilen wegen des Handels mit einem Kilogramm Marihuana, Drogenbesitzes, räuberischer Erpressung und Verstößen gegen das Waffengesetz angeklagt. Jetzt stellte sich heraus, dass der Kern der Anklage auf einer dicken Lüge eines 28-jährigen Drogendealers fußte.

Er hatte sich nach seiner Festnahme im Dezember 2017 bei der Polizei als Kronzeuge vor einer sofortigen Inhaftierung retten wollen. Bei einer Kontrolle in Konstanz war er im Dezember 2017 mit einem Kilogramm Marihuana in seinem Wagen erwischt worden. Anstatt die wahren Lieferanten zu nennen, bezichtigte er den Älteren der beiden Angeklagten und behauptete, dieser habe ihm das Kilogramm zu 4000 Euro in Kommission zum Weiterverkauf überlassen.

Er schmückte die Geschichte aus, belastete auch den Jüngeren und erzählte dem Polizeibeamten von versteckten Drogen in einem privaten Trainingsraum in VS-Schwenningen. Auch behauptete er, er sei von dem 36-Jährigen zusammengeschlagen worden, weil er sich über die schlechte Qualität des Marihuanas beschwert habe und nicht dafür zahlen wollte. Deshalb habe dieser ihn erpresst und verprügelt.

Tatsächlich haben ihm seine Lügengeschichten nach seiner Festnahme noch viel Zeit auf freiem Fuß beschert, bis er Ende vorigen Jahres wegen Drogenhandels zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt wurde. Vor Gericht widerrief er seine damalige Aussage so umfänglich und glaubhaft, dass es keine Beweise mehr für eine Verurteilung der beiden Angeklagten wegen Drogenhandels oder -besitzes mehr gab. Mehrfach entschuldigte er sich bei den beiden Männern auf der Anklagebank für sein niederträchtiges Verhalten aus Rache. Mit dem Älteren habe er noch ein Hühnchen zu rupfen gehabt, erklärte er, ohne Details nennen zu wollen. „Das ist privat, das geht niemanden etwas an“, meinte er. Jetzt tue ihm die „komplette Lüge“ wahnsinnig leid, beteuerte er. Er sei damals schwer kokainabhängig gewesen und habe nach einer Nacht auf dem Konstanzer Polizeirevier möglichst schnell wieder auf freien Fuß kommen wollen. Jetzt wolle er auf keinen Fall mehr jemanden unschuldig ins Gefängnis bringen.

Es gab zwar Indizien dafür, dass die Angeklagten in irgendeiner Weise mit Drogen zu tun hatten, bezüglich der angeklagten Fälle stand das Gericht nach dem Widerruf des Kronzeugen mit leeren Händen da. Der Jüngere konnte das Gericht mit einem kompletten Freispruch verlassen. Über den wegen Körperverletzung mehrfach vorbestraften 36-Jährigen verhängte das Gericht wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eine Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu je zehn Euro. Im Zuge der Drogenermittlungen hatte die Polizei in seiner Wohnung in VS-Schwenningen mehrere verbotene waffenähnliche Gegenstände wie Schlagringe, Wurfstern, Würgeschlinge und verschiedene Messer gefunden.