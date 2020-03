Geht es nach dem Veranstalter und seinen Partnern, dann werden am Donnerstag, 7. Mai, beim inzwischen dritten Firmenlauf VS weit mehr als 2500 Berufstätige teilnehmen. So viele waren es nämlich im vergangenen Jahr.

Die n plus sport GmbH trifft mit dem Lauf für Mitarbeiter von Firmen, Institutionen, Behörden und Verbänden offensichtlich einen Nerv. Timo Fasching nennt es den „Dreiklang von Sport, Entertainment und Gemeinschaftssinn“, der dem „Feierabend“7 eine neue und derzeit angesagte Bedeutung gibt: Kollegen begeben sich nach der Arbeit gemeinsam auf einen gemütlichen 5,5-Kilometer-Lauf ohne Stoppuhr. Im Team nimmt man am Warmup teil, trabt im Idealfall Seite an Seite und feiert in der Messehalle A anschließend gemeinsam bei Siegerehrung, Iso-Drinks und Livemusik.

Für die, die schon einmal dabei waren: Anton Wolf von n plus sport kündigte in der Verkaufshalle der VW-Autowelt Schuler – einer der Partner, der im vergangenen Jahr selbst 59 Mitläufer aufbot – Neuigkeiten an. Gestartet wird um 18 Uhr diesmal im BauHausPark auf dem Messegelände auf einen neuen Rundkurs, der teilweise durch die Stadt, aber auch das bekannte Waldgebiet führt. Der Kurs werde „schöner und flacher“, verspricht Wolf, um auch diejenigen mitzunehmen, die von sich sagen: §Ich bin jetzt nicht so der Läufer§. Ausgelobt werden Preise für das größte und das kreativste Team, außerdem der „Azubi-Superstar“, kündigt seine Kollegin Emily Neumann an.

Neu ist auch die Möglichkeit einer virtuellen Teilnahme. Wer gerne mitlaufen und sein Team unterstützen würde, aber verhindert ist, kann seinen 5,5-Kilometer-Lauf wo auch immer absolvieren und per Screenshot seiner Lauf-App per E-Mail belegen. Von jeder Startgebühr in Höhe von 15 Euro wird jeweils ein Euro – von den „virtual runners“ sogar die Hälfte – für karitative Zwecke eingesetzt, etwa die Unterstützung regionaler Vereine, aber auch an das Projekt “Sport schafft sichere Schulen in Hanoi„ der Kinderhilfsorganisation Plan International Deutschland.

Unter dem Motto „Laufen mit Herz“ habe der Firmenlauf ein „Fieber wurde entfacht“, sagt Jürgen Rexer, Geschäftsführer vom Partner AOK-Gesundheitszentrum, bei dem man sich nach dem offiziellen Anmeldeschluss 17. April (unter www.firmenlaufvs.de) am 4. Mai (14 bis 18 Uhr, Klinikstraße 3) anmelden kann. Auch am Lauftag selbst sei eine Anmeldung noch möglich, verspricht Anton Wolf.