Drillingsgeburt im Schwarzwald-Baar Klinikum

Im Schwarzwald-Baar Klinikum sind am 24. April 2022 die ersten Drillinge dieses Jahres geboren worden. Timo, Nico und Matteo erblickten in der 28. Schwangerschaftswoche per Kaiserschnitt das Licht der Welt. Nach der Geburt wurden sie zunächst auf der Frühchenstation versorgt, mittlerweile liegen sie auf der Normalstation der Klinik für Kinder- und Jugendheilkunde. Die Drillingseltern aus Bad Dürrheim freuen sich darauf, ihren Nachwuchs bald mit nach Hause nehmen zu können.

„Wir sind sehr glücklich, dass bei der Entbindung und weiteren Versorgung unserer Babys alles so gut gelaufen ist“, sagt die Mutter der Drillinge. In der Nacht vom 24. April kam das Trio im Minutentakt zur Welt: Timo machte um 1.41 Uhr den Anfang, 865 Gramm schwer und 36 Zentimeter groß. Daraufhin folgte Nico mit einem Geburtsgewicht von 1.165 Gramm und 38 Zentimetern Körpergröße. Um 1.43 Uhr kam Matteo, 1.150 Gramm schwer und 36 Zentimeter groß, zur Welt. Die Frühchen wiegen inzwischen mehr als 2.400 Gramm und dürfen bald nach Hause. „Dort warten bereits unsere beiden Mädels sehnsüchtig auf ihre drei Brüder“, erzählt die Mutter stolz. „Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Ärztinnen und Ärzten, Hebammen und Pflegefachkräften im Klinikum, die sich so toll um uns gekümmert haben.“

Als ausgewiesenes Perinatalzentrum der höchsten Versorgungsstufe erfüllt die Neu- und Frühgeborenen-Kinderintensivstation am Schwarzwald-Baar Klinikum hohe Qualitätskriterien. Im Klinikum können alle schwerkranken Früh- und Neugeborenen auch mit einem Geburtsgewicht unter 1.250 Gramm versorgt werden.