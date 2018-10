Kaum ein Thema für die Wohngebiete in Villingen-Schwenningen ist in der Vergangenheit hitziger debattiert worden als die Verbrennungsverbote. Am Mittwochabend wurde der Streit um ein skurriles Kapitel reicher: In drei Gebieten soll das Verbot gekippt werden, in einem nicht.

Und wieder war das Thema „Befangenheit“ das Zünglein an der Waage. Wurden bereits 2017 viele Gemeinderäte bei einer Abstimmung über das Verbrennungsverbot in die Befangenheit geschickt und wäre der Beschluss schon damals ohne diese Maßnahme mit großer Wahrscheinlichkeit anders ausgefallen, verhielt es sich auch dieses Mal so. Notwendige Grundlage, um die Verbrennungsverbote aufzuheben, die es Eigenheimern beispielsweise auch unmöglich machen, eine KfW geförderte Pelletheizung zu betreiben, ist eine Bebauungsplanänderung für jedes der betreffenden Gebiete: Deutenberg, Hammerhalde, Kopsbühl und Wöschhalde/Wöschhalde Süd. Am Mittwochabend mussten die Gemeinderäte für jedes Wohngebiet einzeln abstimmen – eine Idee, auf die der Oberbürgermeister Rupert Kubon selbst die Fraktionssprecherin der CDU Renate Breuning nach entsprechendem Beschluss im vergangenen Jahr gebracht hatte: Die Gemeinderäte sind bis zu einer Verwandtschaft dritten Grades mit irgendwem, der in einem der Wohngebiete lebt, befangen. Über je mehr Gebiete gesammelt abgestimmt wird, desto mehr Räte sitzen auf der Befangenheitsbank.

Wie entscheidend dieser Schachzug sein kann, war bald klar: Für das Gebiet Deutenberg wurde bei 15 Ja- und elf Gegenstimmen der Antrag von CDU und FDP angenommen, den Bebauungsplan ändern zu lassen. Im Gebiet Hammerhalde galt dasselbe Ergebnis bei 14 Ja- und 13 Gegenstimmen, im Gebiet Kopsbühl bei 18 Ja- und 13 Gegenstimmen. Einzig für das Gebiet Wöschhalde/Wöschhalde Süd genügte die Anzahl der Ja-Sager nicht: Bei 13 zu 13 Stimmen wurde der Antrag denkbar knapp abgelehnt.

Während die Eigenheimer in den drei anderen Gebieten also nach erfolgter und jetzt beschlossener Änderung der Bebauungspläne entsprechende Öfen und Pelletheizungen betreiben dürfen, bleibt dort der Ofen weiterhin aus.

Eine von Bernd Lohmiller (SPD) beantragte namentliche Abstimmung war von der Mehrheit abgelehnt worden. Vorangegangen war der Abstimmung die bei dem Thema gewohnt emotionale Debatte. So befand Bernd Lohmiller beispielsweise, dass der Grundsatz „Gemeinwohl geht vor Eigenwohl“ bei einem Beschluss für die Bebauungsplanänderungen außer Kraft gesetzt werde. Dafür würden schließlich Steuergelder in sechsstelliger Höhe verwendet.

Betroffenen in den Gebieten stehe es frei, den Klageweg zu beschreiten – „das wäre der richtige Weg“, so Lohmiller, anstatt das Gremium dafür zu „missbrauchen“. Abgesehen davon solle Villingen-Schwenningen seine gute Luft behalten.

Joachim von Mirbach (Grüne) hatte sich diesem Plädoyer angeschlossen und sah sorgenvoll in die Zukunft: Er fürchtet, dass wegen der einseitigen Änderungen von Bebauungsplänen Klagen auf die Stadt zukommen könnten. Frank Bonath von der FDP hingegen blickte immer noch kopfschüttelnd auf die „absurde Situation“ in Villingen-Schwenningen. Der eine dürfte mit Pellets heizen, der andere nicht. Und Heizungen, die als ökologisch sinnvolle Möglichkeit, „ein Haus warm zu kriegen“ sogar mit KfW-Zuschüssen gefördert werden, dürften in einigen Wohngebieten nicht einmal betrieben werden. „Das Klimaproblem ist ein CO2-Problem“, so Bonath.

Argumentiere man also ökologisch, müsse man gerade CO2 neutrale Heizungen zulassen. Er wolle das Feinstaubproblem keinesfalls verleugnen, aber mit dem bestehenden Verbrennungsverbot werde es nun einmal nicht gelöst.