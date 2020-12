Das Coronavirus kennt keine Feiertage und bescherte daher auch den Berichterstattenden des regionalen Gesundheitsamtes keine Auszeit. Auch über die Weihnachtstage wurden die aktuellen Zahlen zur Pandemie im Schwarzwald-Baar-Kreis veröffentlicht.

Demnach wurden an Heiligabend 106 neue Fälle im Vergleich zum Vortag gemeldet, so dass die Gesamtzahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie in der Region auf 4386 steigt (+106 im Vergleich zum Vortag), zwei neue Todesfälle galt es an Heiligabend zu beklagen, gleichzeitig galten 71 weitere Personen als genesen.

Am ersten Weihnachtsfeiertag, Freitag, gab das Amt 41 Neuinfektionen bekannt, die Gesamt-Fallzahl stieg damit auf 4427, 87 Personen galten neu als genesen, neue Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus wurden an diesem Tag nicht vermeldet.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag meldete die Behörde 48 neue Fälle sowie einen weiteren Todesfall – die Zahl der an oder mit dem Virus seit Beginn der Pandemie Verstorbenen erreichte damit die 100er-Marke. Gleichzeitig galten am Samstag aber auch 75 Personen zusätzlich als wieder genesen – 3829 Personen zählen zwischenzeitlich in der Region zu diesem Kreis. Aktiv infiziert sind derzeit laut Gesundheitsamt 546 Personen (-28 zum Vortag).

Am Sonntag flossen lediglich 14 neue Fälle in die regionale Statistik ein, womit die Gesamtzahl auf 4489 bekannt gewordene Coronafälle gestiegen ist. 3911 Personen gelten als genesen (+82 zum Vortag), die Zahl der Todesopfer blieb stabil bei 100. Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 478 Personen (-68 Fälle zum Vortag).

Am Schwarzwald-Baar-Klinikum hat sich die Lage bezüglich der Auslastung der Intensivbetten zuletzt leicht entspannt. Auf der Intensivstation dort werden aktuell 15 Coronapatienten behandelt, sie belegen somit 27,78 Prozent der insgesamt 54 verfügbaren Intensivbetten, zwölf dieser Betten sind noch frei. Zwei Coronapatienten müssen aktuell invasiv beatmet werden (Quelle: Robert-Koch-Institut, Stand: Sonntag).

Die Sieben-Tages-Inzidenz für die Region gab das Landesgesundheitsamt zuletzt mit 174,1 an.