Drei Tote bei Autounfall - darunter ein einjähriger Junge und sein Vater

Bei einem schweren Autounfall am Samstagabend gegen 22.50 Uhr bei Villingen-Schwenningen sind drei Menschen getötet worden - darunter ein einjähriger Junge und sein Vater. „Die Sanitäter versorgten weitere Wageninsassen, die schwer verletzt wurden“, sagte ein Sprecher der Polizei am frühen Sonntagmorgen.

Zu dem Unfall kam es, als zwei Autos auf der Straße zwischen Villingen und Schwenningen frontal zusammen stießen. Ein 24-Järhiger fuhr laut Polizei zu schnell in eine Kurve, geriet dadurch in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. In diesem Auto befanden sich insgesamt sieben Personen - vier Erwachsene und drei Kinder.

Zwei zertrümmerten Autos sind auf der Straße zwischen Villingen und Schwenningen, nach einem frontalen Zusammenstoß zu sehen. (Foto: dpa/ Andreas Maier)

Zwei kleine Kinder saßen nach ersten Vermutungen ungesichert im Fahrzeug, als das Unglück in Villingen-Schwenningen geschah.

Ein einjähriger Junge starb in dem überfüllten Auto, ebenso sein 29-jähriger Vater. Bei dem dritten Toten handelt es sich um einen 37 Jahre alten Mann, ebenfalls aus diesem Wagen. Fünf weitere Menschen wurden laut Polizei bei dem Unfall zwischen den Ortsteilen Villingen und Schwenningen verletzt.

Eine Person schwebe laut Klemens Ettwein, Polizeiführer vom Dienst im Polizeipräsidium Tuttlingen noch in Lebensgefahr. Der 24-jährige Verursacher des Unfalls wurde leicht verletzt. Notärzte, Feuerwehr und Polizei waren mit einem großen Aufgebot im Einsatz.

Es habe keine Hinweise auf Alkohol im Blut des 24 Jahre alten Fahrers gegeben, hieß es. Er war allein unterwegs.

Schon in der Nacht wurde die Staatsanwaltschaft Konstanz informiert, die nun ermittelt. Die Straße war bis 5.45 Uhr gesperrt.

