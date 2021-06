Drei Schwerverletzte, zwei zerstörte Autos bei Unfall in Villingen-Schwenningen

Ein schwerer Verkehrsunfall bei Pfaffenweiler hat am Montagnachmittag einen Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Drei Personen wurden schwer verletzt, auch die Schweizer Luftrettung eilte an den Unfallort.

Ein großes Trümmerfeld, zwei völlig deformierte Fahrzeuge und drei schwer verletzte Insassen: Mit diesem Bild sahen sich die Rettungskräfte konfrontiert, als sie gegen 16.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Pfaffenweiler und Villingen kamen. Kurz zuvor hatte es an der Kreuzung zur Straße „Im Oberdorf“ heftig gekracht.

Laut Polizei wollte ein 42-jähriger VW-Fahrer auf die Landstraße in Richtung Villingen abbiegen. Dabei übersah er einen ebenfalls in Richtung Villingen fahrenden Opel. Dessen Fahrer war laut Zeugenangaben bereits zuvor durch seine zügige Fahrweise und Überholmanöver aufgefallen – die Polizei schließt deshalb nicht aus, dass der Opel-Fahrer im Bereich der Kreuzung schneller als die 80 Stundenkilometer gefahren war.

Die Folgen waren fatal: Die heftige Kollision sorgte dafür, dass der Opel einige Meter über die Fahrbahn in den Straßengraben schleuderte, während Teile des Wagens weit verstreut umherflogen.

Der Rettungsdienst hatte zunächst Mühe, den VW-Fahrer aus seinem Fahrzeug zu bekommen – man entschloss sich deshalb dazu, die Fahrertür von der Feuerwehr entfernen zu lassen. Seine 34-jährige Beifahrerin und der 25-jährige Opel-Fahrer erlitten ebenfalls schwere Verletzungen und mussten von Notärzten betreut werden.

Einer der Ärzte wurde per Hubschrauber an die Einsatzstelle geflogen. Wie DRK-Sprecher Dirk Sautter erklärte, sei der hiesige Rettungs-Heli zum Unfallzeitpunkt bei einem Einsatz in Freiburg gewesen. Zum Einsatz kam hingegen die Schweizer Luftrettung Rega, die zufällig am Schwarzwald-Baar-Klinikum tätig war. Der 42-jährige Fahrer wurde per Heli ins Klinikum nach Singen geflogen. Die beiden anderen Schwerverletzten kamen mit Rettungswagen ins hiesige Krankenhaus.

Es entstand 18 000 Euro Sachschaden. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten blieb die Landstraße zwischen Pfaffenweiler und Villingen für mehrere Stunden gesperrt.