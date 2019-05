Die Geschäftsführerin der Wirtschaftsfördergesellschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg, Dorothee Eisenlohr, will Oberbürgermeisterin von Schramberg werden. Die 37-Jährige hat sich nach Amtsinhaber Thomas Herzog als zweite Bewerberin um die Stelle beworben. Erster Wahlgang ist am Sonntag, 7. Juli. Seit zweieinhalb Jahren lebt sie in Spaichingen. Genauso lange lenkt sie die Geschicke der regionalen Wirtschaftsförderung, deren Gesellschafterin neben anderen Städten, Gemeinden und den Landkreisen Rottweil, Tuttlingen und Schwarzwald-Baar auch die Stadt Schramberg ist.