Wer kennt das nicht: kaum entscheidet man sich für einen Spieleabend, sitzen plötzlich gefühlt alle Emojis mit am Tisch. Es wird gelacht, sich beleidigt mit verschränkten Armen zurückgelehnt, fassunglos die Hände vor den Kopf geschlagen oder sich lautstark über die Spielsituation geärgert.

Manchmal, da fliegen auch Karten und Spielsteine durch die Luft. Was wirklich die Gemüter erhitzt, spiegelte sich auf der jüngsten Nürnberger Spielemesse wieder. Fünf Tage lang präsentieren fast 2900 Aussteller ihre Produkte – von Gesellschaftsspielen bis zu elektronischen Spielzeug fürs Kinderzimmer. Und inmitten der Legosteine, Roboter und Brettspiele stach wohl vor allem den Doppelstädtern unter den Besuchern ein Männchen ins Auge – aus Zink und mit einem Knopf auf dem Kopf.

Denn das Schwenninger Unternehmen Tipp- Kick präsentierte dieser Tage ebenfalls Neuheiten und positionierte sich als „klassisches Gegengewicht“ in Zeiten technischer Spielereien, gibt Mathias Mieg zu. Der Geschäftsführer des Familienunternehmens aus VS-Schwenningen verbinde das mechanische Fußballspiel nicht mit digitalem Schnickschnack. Dennoch gibt es Neuheiten, verrät Mathias Mieg, einer der beiden Firmenchefs. Zur nächsten Fußball-Weltmeisterschaft in Katar soll es einen Soundcheck geben. Die Nationalhymnen der Länder sollen angespielt werden, bevor sich die Zink-Männchen wieder dem eckigen Ball widmen. Durch die WM im vergangenen Jahr habe es außerdem einen „unwahrscheinlichen Schub“ an Weihnachten gegeben, freut sich Mieg. Doch auf der Messe nehme er vor allem auch den Trend von Spielen in Kombination unter anderem mit Smartwatches wahr.

Abende voller Vergnügen

Aber auch die klassischen Gesellschaftsspiele nehmen an Beliebtheit zu – zumindest in Villingen-Schwenningen liehen sich die Doppelstädter im vergangenen Jahr mehr Spiele von den Stadtbibliotheken aus, weiß Oxana Brunner, Pressesprecherin der Stadt. Hier ist der Spielemodus das ganze Jahr über aktiviert: alle acht Wochen veranstalten wechselweise die Stadtbibliotheken in Schwenningen und Villingen Spieleabende. Die Idee entstand im Februar 2016 und zieht seither Spielbegeisterte an. Auch im Team seien viele Mitarbeiter, die gerne die Würfel werfen.

„Es gibt viele Leute, die gerne spielen, aber leider nicht oft die Gelegenheit haben“, erklärt Brunner die Beweggründe. Mit den Spieleabenden schaffe man einen Rahmen für neue Entdeckungen und Klassiker. Teilweise stellen die Mitarbeiter neue Spiele vor, an anderen Abenden bringen die Besucher ihre Lieblingsspiele mit. In der Regel zwei bis dreimal im Jahr stattet das Bibliotheksteam die Spieleabende mit Neuheiten aus. Hierzu werde die Spielemesse in Nürnberg allerdings weniger genutzt.

Vielmehr holen sich die Mitarbeiter ihre Inspiration bei internen Besprechungen und Neuerscheinungs- sowie Empfehlungslisten. Neben der Spieltruhe als wichtigen Lieferanten und Ratgeber, halte sich das Team „bezüglich interessanter Spiele über Nominierungen und Preisverleihungen wie Spiel des Jahres auf dem Laufenden“. „Der Trend geht zu Spielen für alle Generationen“, sagt Brunner weiter, „zum Fördern der gemeinsamen Gestaltung von Familienfreizeit.“