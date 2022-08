Donaueschinger Reitturnier wird eingedampft auf Sparversion

Das Reitturnier in Donaueschingen wird in diesem Jahr auf eine Sparversion reduziert. Das heißt, dass vom 18. bis 21. August lediglich Dressurwettbewerbe stattfinden – die Spring- und Fahrprüfungen machen in diesem Jahr Pause. Dazu haben zwei Gründe geführt: Corona und Putin.

Dass der Veranstalter Escon Marketing die Turnierdimensionen erheblich beschneidet, hat mit dem großen zeitlichen Vorlauf zu tun, den ein großes Event wie das Donaueschinger CHI hat: Die Entscheidung, das Turnier abzuspecken, geht auf den April zurück, als die Corona-Zahlen düsterer aussahen und Russland gerade die Ukraine überfallen hatte.

In dieser Situation wollte Escon-Chef Kaspar Funke nicht das volle Risiko eingehen und die Veranstaltung wie in normalen Jahren ablaufen lassen. Jetzt soll die Besucherzahl auf 1800 gedeckelt werden; möglich wären im weitläufigen Reitstadion mehr als 10 000 Gäste. Und vor allem: Kein Springen, kein Fahren, sondern nur Dressur. Aus heutiger Sicht wirkt das seltsam, da andere Sportereignisse in vollem Umfang stattfinden können.

17 Prüfungen an vier Tagen

Insgesamt 17 Prüfungen umfasst das viertägige Event nun – im August hat die Veranstaltung damit in ganz Europa ein Alleinstellungsmerkmal wenige Tage nach den Weltmeisterschaften im dänischen Herning. An den Start gehen so genannte Non-Professionals als auch Berufsreiterinnen und -reiter wie Junioren und Junge Reiter.

Die Resonanz reicht von Großbritannien bis in die USA; zugesagt haben Namen wie Schwedin Therese Nilshagen, Helen Langehandenberg (Billerbeck) oder Isabell Werth (Rheinberg). Am Donnerstag, Freitag und Sonntag bilden jeweils vier Dressurprüfungen das Programm, am Samstag steht dann fünf Mal Dressur im Zeitplan.

Adelshaus ist ausgestiegen

Das Donaueschinger Reitturnier hat eine Tradition, die bis ins Jahr 1954 zurückgeht. Jahrzehntelang war die Veranstaltung mit dem Adelshaus Fürstenberg verbunden, das aber vor einigen Jahren ausstieg. Lediglich der offizielle Name (in normalen Jahren) deutet noch auf diese Historie hin: „S.D. Fürst Joachim zu Fürstenberg Gedächtnisturnier“ – S.D. steht für „Seine Durchlaucht“.

Bereits in den Vor-Corona-Jahren hat es an Aufmerksamkeit und sportlicher Bedeutung verloren, zumal andere, höher dotierte Turniere ihm den Rang abgelaufen haben. Es lief stets in der Kategorie „CHI“, was ein Turnier mit mehr als einer Disziplin bezeichnet. In Donaueschingen waren das stets Springen und Dressur, dazu kam die selten veranstaltete Fahrturnier für Viererzüge. Das Turnier wird vom Reit- und Fahrverein Schwenningen in Zusammenarbeit mit der Reitsport-Marketingfirma Escon-Marketing veranstaltet.