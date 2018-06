Dominik Beha heißt der künftige neue Gemeinderat der Fraktion der Freien Wähler. Er rückt nach dem Tod von Wolfgang Berweck ins Gremium nach. Spätestens seit Dezember 2015 ist Dominik Beha kein Unbekannter mehr in der politischen Landschaft im Schwarzwald-Baar-Kreis. Zu diesem Zeitpunkt nämlich wurde der 1983 geborene diplomierte Wirtschaftsingenieur in den Vorstand des Kreisverbandes der Freien Wähler gewählt. Bei den Kommunalwahlen 2014 stand sein Name an zweiter Stelle auf der Liste der Freien Wähler. Nach der Rangfolge des Wahlergebnisses wäre nun eigentlich der Polizeibeamte Jörg Biermann ins Gremium nachgerückt, dieser verzichtete jedoch wegen gesundheitlicher Gründe auf das Ehrenamt. Beha stammt aus Obereschach und ist vor allem Fußballfreunden ein Begriff: als langjähriger Fußballer des SV Obereschach und späterer Trainer des FC Königsfeld, der er bis 2015 war.

Dominik Beha rückt für die Freien Wähler in den Gemeinderat nach. Foto: Archiv (cos)