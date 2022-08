Diebe brechen in Helios-Arena ein

Einbrecher in der Eishockey-Arena: Unbekannte haben im Zeitraum vom 8. bis 29. August aus der Helios-Arena in Schwenningen eine Wasseraufbereitungsanlage gestohlen. Die Anlage im Wert von rund 5000 Euro befand sich laut Mitteilung der Polizei in einem nicht verschlossenen Technikraum unterhalb der „Treppe Ost“.

Zum Abtransport aus der Arena, die sich in der Straße „Zum Mooswäldle“ befindet, sollen die Täter ein Auto oder einen Transporter benutzt haben, heißt es von der Polizei. Deshalb sucht sie nach Zeugen, die möglicherweise im zurückliegenden Zeitraum im Bereich der Helios-Arena etwas Verdächtiges bemerkt haben.

Hinweise erbittet die Schwenninger Polizei unter der Telefonnummer 07720/85000.