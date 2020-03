Es ist viel mehr als nur ein „Bündnis für Faires Wohnen“. Die Wohnungsbaugesellschaften wbg, Baugenossenschaft Villingen und Familienheim sind Zukunftsgestalter in der Stadt.

Rainer Müldner ist nicht nur wbg-Geschäftsführer, sondern war im Gemeinderat auch die Stimme des Bündnisses für Faires Wohnen. Es ist das so genannte „Französische Quartier´“, mit dem das Bündnis der Wohnungsbauer positiv von sich reden macht. Wo vorher Soldaten hausten, leben jetzt Polizeistudenten. Dank einer Gesamtinvestition von 35 Millionen Euro nahm ein ganzes Stadtviertel in Villingen neue Gestalt an. Doch damit nicht genug: Es wurde Wohnraum geschaffen, der für die Ansiedlung der neuen Polizeistudenten so dringend notwendig war. Und: Sowohl der Zeit-, als auch der Kostenrahmen wurden eingehalten.

Das „Französische Quartier“ gilt als äußerst erfolgreiches Beispiel eines Public Private Partnership (PPP). Mit im Boot sitzen dabei die wbg, die Baugenossenschaft Villingen sowie die Familienheim. Eine Gesellschaft mit einem Jahresfehlbetrag, der ins Auge sticht: 3017 Euro. In dem Quartier ist bereits viel passiert und sollen im nächsten Jahr noch zwei weitere Gebäude in der Dattenbergstraße angegangen werden. Entstanden sind 128 Wohnungen mit 504 WG-Zimmern, Stellplätze und Garagen. Alles für die neuen Polizeistudenten.

Kritik, wonach zuviel für die Studierenden der Polizeihochschule Baden-Württemberg und zu wenig für die händeringend nach Wohnraum suchenden Doppelstädter getan werde, wischte Rainer Müldner in einem Zug beiseite: Vor zwei Wochen wurde ein Gebäude in der Freiburger Straße erworben, „da sollen 30 Wohnungen entstehen“, das Sperber-Fair in Villingen wird aktuell vermietet – zur Monatsmitte sollen die ersten Mieter einziehen.

Andreas Flöß, nicht nur Fraktionssprecher der Freien Wähler, sondern als Architekt auch gewissermaßen selbst vom Fach, lobte das Projekt des Bündnisses für Faires Wohnen (BFFW), es sei “herausragend, was da entstanden ist. Grünen-Sprecher Joachim von Mirbach fand es „schon erstaunlich, was da in einem Jahr umgesetzt worden ist“ und freute sich bereits auf das nächste Projekt: die Anlage an der Schwenninger Sturmbühlstraße, welcher sich die Zukunftsgestalter bald widmen wollen.