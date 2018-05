Schritte für die Zukunft der evangelischen Gemeindehäuser werden derzeit in der badischen Landeskirche und auch im Kirchenbezirk Villingen unternommen. Damit stellt man sich der demografischen Entwicklung und rückläufigen Kirchenmitgliederzahlen.

Am Samstag hatten die Mitglieder der Synode des Evangelischen Kirchenbezirks Villingen bei ihrer Tagung im Martin-Luther-Haus Gelegenheit, sich zum Entwurf eines Masterplans für die Entwicklung der kirchlichen Gebäude zu äußern. Ziel der badischen Landeskirche ist es, mittelfristig 30 Prozent der Gebäudeunterhaltungskosten einzusparen. Betroffen sind im Kirchenbezirk Villingen nur Gemeindehäuser, keine Pfarrhäuser und auch keine Kirchen. Künftig richtet sich die bezuschussungsfähige Gemeindehausfläche nach der Zahl der Gemeindeglieder aus dem Jahr 2014.

Die Situation im Kreis

Vor großen Aufgaben stehen drei Kirchengemeinden. Villingen ist mit seinen Stadtpfarreien bereits auf einem konstruktiven Weg. In Planung sind Umnutzungen und die Entwicklung weitergehender Zusammenarbeit der Kernstadtgemeinden. In Bad Dürrheim übersteigt das einst unter dem Aspekt Kurseelsorge gebaute Gemeindehaus bei weitem die neuen Vorgaben. Und in der Kirchengemeinde St. Georgen-Tennenbronn sucht man nach Lösungen für den Umgang mit dem großen Lorenz-Gemeindehaus. In der Summe können künftig von 8130 Gemeindehaus-Quadratmetern im Kirchenbezirk Villingen nur noch 6067 Quadratmeter im Blick auf Betriebs- und Gebäudeunterhaltungskosten bezuschusst werden. Gleichzeitig können nach dem von der Kirchenleitung vorgegebenen Schlüssel noch bezuschussungsfähige 451 Quadratmeter verteilt werden, Geld, das im Einzelfall die Situation vor Ort etwas abmildern kann.

Kriterien für Zuschüsse

Dekan Wolfgang Rüter-Ebel stellte der Synode Kriterien vor, nach denen diese Zuschussansprüche verteilt werden: Danach sollen Härtefälle berücksichtigt werden, wie siein Bad Dürrheim und St. Georgen vorliegen. Aber auch Gemeinden mit umfangreicherer Jugendarbeit und kleinere Gemeinden sollen unterstützt werden.

Stimmen der Pfarrer

Für die Berücksichtigung der Kinder- und Jugendarbeit bedankte sich Pfarrer Lutz Bauer aus Furtwangen. Pfarrerin Dagmar Kreider aus Donaueschingen „lobte die sehr gute Vorarbeit“. Aus Bad Dürrheim wurde die “starke Betroffenheit“ der Gemeinde noch einmal unterstrichen. In Triberg sei man mit Überlegungen „gut auf dem Weg“, um als Gemeinde weiter leben und arbeiten zu können, äußertesich Pfarrer Markus Ockert. Und Pfarrerin Nicole Diedrichsen aus Hüfingen freute sich über die „Wertschätzung der kleinen Gemeinden“ im Zuge des Masterplans. In Villingen habe das Projekt die Solidarität der Gemeinden deutlich befördert. Grundsätzliche Kritik oder Änderungsanträge zum Entwurf des Masterplans gab es nicht.

Die weiteren Schritte

Nach dieser Anhörung steht am 1. März die Beschlussfassung im Bezirkskirchenrat an. Mit der Genehmigung durch den Oberkirchenrat sind die Gemeinden am Zug, möglichst bis zum Ende der Amtsperiode der Ältestenkreise und der Ende 2019 anstehenden Kirchenwahlen Pläne für die Entwicklung ihrer Liegenschaften zu entwickeln. Grundsätzlich müssen die Gemeinden vor Ort Lösungsmöglichkeiten entwickeln, wie sie mit nicht mehr bezuschussungsfähigen Gemeindehausflächen umgehen wollen: Umbau, Rückbau, Vermietung, gegebenenfalls auch Neubau oder Eigenfinanzierung, um die Unterhaltung der Gemeinderäume längerfristig zu sichern. Die Kirchenleitung unterstützt diesen Prozess mit professioneller Beratung und auch finanziell. (sbo)