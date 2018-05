„Amarcord“ bedeutet im Dialekt der Emilia-Romagna „Ich erinnere mich“ – und die Mitglieder des gleichnamigen Leipziger Vokalensembles erinnern gern an die Lieder ferner Zeiten. Sie nehmen das Publikum am Dienstag, 5. Juni, um 20 Uhr im Franziskaner Konzerthaus mit auf eine musikalische Reise in die geheimnisvolle Welt des mehrstimmigen Gesangs. Um 19.15 Uhr findet eine Konzerteinführung statt.

1992 wurde Amarcord von ehemaligen und aktiven Mitgliedern des Thomanerchores gegründet. Seitdem war die Gruppe, inzwischen eines der weltweit führenden Vokalensembles, viel unterwegs, wanderte durch musikalische Stile, Genres und Zeiten und erkundete die zahllosen Geheimnisse der menschlichen Stimme. Beherzte Griffe in die Raritätenkiste, exquisite Neuentdeckungen, effektvolle Paradestückchen und schmissige Arrangements aus Rock, Pop, Soul und Jazz gehören ebenso zum Programm wie feinsinniges dramaturgisches Nachspüren musikalischer Herzgedanken vom Mittelalter bis zur Romantik, von der Renaissance bis zum Jetzt.

Von ihren Reisen berichten die fünf Musiker mit Werken von unter anderem Orlando di Lasso, Johannes Brahms, Camille Saint-Saëns und Max Reger, als ob jemand mit einer Stimme sänge, dabei aber den klanglichen Reichtum eines ganzen Orchesters zu intonieren vermag. (pm)