Die Weichen für die Oberbürgermeisterwahl am Sonntag, 7. Oktober, hat der Verwaltungs- und Kulturausschuss am Mittwoch gestellt. Die Frist für die Einreichung von Bewerbungen für den ersten Wahlgang endet am Montag, 10. September, um 18 Uhr.

Die Kandidaten präsentiert die Stadt bei einer Vorstellung am Donnerstag, 27. September, in der Hochschule für Polizei. Falls in der ersten Runde keiner der Bewerber die absolute Mehrheit erreicht, sind die Bürger am Sonntag, 21. Oktober, erneut zur Stimmabgabe aufgefordert. Für den zweiten Wahlgang sind Bewerbungen zwischen Montag, 8. Oktober, und Mittwoch, 10. Oktober, um 18 Uhr möglich. Noch nicht sicher ist, wann die Stellenausschreibung erfolgt.

Die Stadt hatte die Veröffentlichung für Freitag, 6. Juli, vorgeschlagen, so dass Interessenten ab Samstag, 7. Juli, ihre Unterlagen abgeben können. Die Freien Wähler seien für einen früheren Termin, betonte Dominik Beha. Das Datum bestimmt nun der Gemeinderat in seiner Sitzung in der nächsten Woche.

Laut Kommunalwahlgesetz ist Oberbürgermeister Rupert Kubon kraft Amtes Vorsitzender des Wahlausschusses, sein Stellvertreter ist Detlev Bührer. Für die CDU gehören ihm Renate Breuning als Beisitzerin und als Stellvertreter Friedrich Bettecken an, die Freien Wähler sind mit Dominik Beha und Andreas Flöß vertreten, die SPD mit Edgar Schurr und Frank Banse. Die FDP benannte Cornelia Hohensee und Dirk Caroli. Die Grünen legen ihre Beisitzer am Montag fest.