Sportschuhe weg, Handy weg: So fängt die Schulwoche gut an. Die Diebstähle ufern zwar in der Doppelstadt Villingen-Schwenningen nicht aus: Doch die Schadenssummen sind nicht von schlechten Eltern.

Mario stellt seine Sporttasche auf den Kopf, doch sein teures Bayern-Trikot, ein Geschenk zum 14. Geburtstag, bleibt verschwunden. Mia sucht verzweifelt ihr neues Handy, das sie sich zusammengespart hat und für das sie das Konfirmationsgeld von ihren Eltern aufgebraucht hat. Nicht dass an vielen doppelstädtischen Schulen geklaut werde, was das Zeugs hält. Doch die Schadenssummen, die alljährlich zusammen kommen, sind eine Hausnummer für sich.

Die gute Nachricht, die Harri Frank von der Pressestelle im Polizeipräsidium Tuttlingen zu bieten hat: Die Zahl der Schuldiebstähle bewegt sich im Rahmen, zumindest was die Summe der angezeigten Übergriffe auf das persönliche Eigentum anbelangt. Die tatsächliche Zahl dürfte jedoch seiner Meinung nach höher liegen, da nicht alle Vorfälle bei den Polizeirevieren landen, sondern ausschließlich über die Schulversicherungen abgewickelt werden. Keine überbordenden (polizeilich verbrieften) Vorfälle, dafür hohe Schadenssummen, so sieht Franks Blick auf die Diebstahlstatistik aus: Im Jahr 2017 meldete die Polizei für den Schwarzwald-Baar-Kreis 54 einfache Diebstähle, 2014 waren es 68 Vorfälle. Bei schwerem Diebstahl waren es im Jahr 2017 insgesamt 53 und drei Jahre zuvor 63 Diebstähle.

Besonders schwerer Diebstahl bedeutet, dass Wertsachen aus einem gesicherten Raum gestohlen werden, zum Beispiel ein Spind geknackt wird, um an ein hochwertiges Handy zu kommen. Die Schadenssummen sind dabei alles andere als gering: Bei einfachen Diebstählen waren es im Jahr 2017 rund 23500 Euro und knapp 18000 im Jahr 2014; bei besonders schwerem Diebstahl lag der Betrag im Jahr 2017 bei fast 26700 Euro und im Vergleichsjahr 2014 bei rund 30700 Euro.

Nur wenig Geld mitnehmen

Und auch für das abgelaufene Jahr 2018 dürfte die Bilanz ähnlich hoch ausfallen. Bei einfachen Diebstählen geht Frank von rund 20 000 Euro aus, bei besonders schweren Fällen von rund 30 000. Was Harri Frank bei diesen Zahlen ins Auge sticht: Die Zahlen sind das eine, das andere der Durchschnittswert pro Schadensfall. Dabei fallen hohe Summen an: 2017 waren es 435 Euro bei einfachen Diebstählen; bei schweren Diebstählen kamen pro Fall mehr als 500 Euro zusammen. Franks Tipp an Eltern und Schüler: lieber ein günstiges Handy statt das teure iPhone mitnehmen; lieber nur das Nötigste an Bargeld statt ein paar Scheinen; und die teuren Sportschuhe an einem sicheren Ort aufbewahren.

Während es einer Versicherungs-Mitarbeiterin entfährt, „dass geklaute Sportschuhe oder Handys nichts Neues sind und dass das alles überhand nimmt“, äußert sich ihre Arbeitgeberin vorsichtiger. Schuldiebstähle seien nicht getrennt aufgeführt, heißt es, die Aussage der Beschäftigten deshalb als “subjektiv zu bewerten“. gesondert erfasst werden Einbruchsdiebstähle und diesbezüglich verzeichne man einen neuen Tiefstand seit 2014.

Statusdenken ein Thema?

Ein paar dieser Vorfälle werden auch in den sozialen Netzwerken diskutiert. In einer Schule im Kreis wurden dem Vernehmen mehreren Kindern die Geldbeutel gestohlen. Der Fall sei mittlerweile jedoch aufgeklärt. „Es war immer der gleiche Mitschüler“, heißt es dem Umfeld der Schule. Manche Elternvertreter betreiben Ursachenforschung und sehen mehrere Ursachen im Schulklau: Dies könnte auch an einem gesteigerten Statusdenken auch unter Schülern liegen, vermutet eine Frau. „Vielleicht ist es auch nur eine Hilfeschrei nach Aufmerksamkeit“, entwickelt sie den Gedanken in eine völlig andere Richtung weiter: „Einen Hintergrund haben Diebstähle immer.“