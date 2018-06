Die Stadt soll mit der Bahn erneut verhandeln

Von Schwäbische Zeitung und Annette Rösler

Einen Halt hat die Traktor-Tour „Und? Was behindert Dich?“ am Samstag in der Nähe des Tettnanger Städtlesmarkts eingelegt. Unter dem Motto reisen in diesen Tagen Behindertenseelsorger der Diözese Rottenburg-Stuttgart mit einem Traktor samt Planwagen von Friedrichshafen nach Ulm.

Ihren Stand schlugen die Seelsorger nicht – wie angekündigt – auf dem Städtlesmarkt, sondern eher etwas abseits neben dem Bäumle auf. Da sie am Tag davor in Friedrichshafen auf dem belebten Adenauerplatz stehen durften, zeigten sich Initiatoren und Besucher ...