Der von der Stadt und dem Sportverband neu geschaffene „Tag des Sports“ hat am Samstag in der Sportparty gegipfelt, die sich ganz offensichtlich einer gründlichen Schönheitskur unterzogen hat. Die rund 600 Sportler und Gäste in der Neuen Tonhalle belohnten das Aufpolieren mit Aufmerksamkeit und viel Applaus – die Stimmung hätte besser nicht sein können.

TV-Moderator Michael Antwerpes – seit Jahren der Garant für Unterhaltungsqualität – führte durch ein spritzig-buntes Programm. Tänzerinnen und Tänzer der Turngemeinde Schwenningen und des Tanzsportclubs VS, dazu Artistinnen des Kinderzirkuses „Konfetti“ vom Turnverein Villingen ließen staunen über das fernsehreife Potenzial an Unterhaltungskünstlern in der Stadt. Sie standen dem BMX-Freestyler Christ Böhm in nichts nach, der seinen rasanten Auftritt mit einem Weltrekord für das Guiness-Buch im einarmigen Kreiseln auf dem Hinterrad krönte.

Im Mittelpunkt standen dann die nominierten Sportler, die man erstmals alle in einem Kurzfilm vorstellte, was die große sportliche Bandbreite in der Stadt augenscheinlich machte und begeisterte. Dass es VS auch zu erfolgreichen Profisportlern bringt, bewies ein Film über Dennis Seidenberg (Eishockey), Daniel Keilwitz (Motorsport), Domenic Weinstein (Bahnrad) und Dominik Koepfer (Tennis).

Sportler des Jahres wurde einmal mehr der Alpinskifahrer David Ketterer vom Schwimm- und Skiclub Schwenningen vor dem 800-Meter-Läufer des Turnvereins Villingen, Tim Assmann, und vor Leon Stoermer vom Kanusportclub Villingen. Zur Sportlerin des Jahres war Tabea Mose vom Schwimm-Club Villingen gewählt worden, die aus Kalifornien zugeschaltet wurde, wo sie ein Stipendium mit Studium und Schwimmsport absolviert.

Zweite wurde die Twirlerin Anastasia Adam, Dritte Sarah Reincke vom Bogenclub VS. Bei den Masterssportlern des Jahres machte das Rennen der im Rollstuhl sitzende Paralympics-Teilnehmer Harry Pavel vom Curling-Club Schwenningen, der mit dem deutschen Team in Prag weilte und ebenfalls per Videobotschaft grüßte. Die Leichtathletik-Allrounderin Natascha Wolf von der DJK Villingen landete auf Rang zwei und Dritte wurde die Tischtennisspielerin Regina Bähr von der TG Schwenningen.

Eine Riesenüberraschung war die Wahl zur Mannschaft des Jahres für die Sychronschwimmerinnen Anna Kamphorst und Christina Schmidt vom Schwimm- und Skiclub Schwenningen, die sich gegen die Basketballer der wiha Panthers und die Volleyballerinnen des TV Villingen durchgesetzt hatten.