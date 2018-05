„Die Klinik wird 2017 einen positiven Jahresüberschuss erreichen und damit auch wieder die schwarze Null schreiben“ – die Bilanz von Klinikgeschäftsführer Matthias Geiser kann sich sehen lassen. Und auch zu den oft gehörten Gerüchten um ein desaströses Betriebsklima im Pflegebereich spricht er Klartext.

Laufen die Mitarbeiter dem Schwarzwald-Baar-Klinikum wirklich scharenweise davon? „Nein, das ist einfach falsch – wir haben eher unterdurchschnittliche Fluktuationsraten und unterdurchschnittliche Ausfallquoten“, betont Geiser – dass die Rahmenbedingungen im Pflegebereich aber hart sind, leugnete er nicht. Man spürt auch den Fachkräftemangel, vor allem in spezialisierten Bereichen. 2066 Mitarbeiter sind in den patientennahen Bereichen beim Klinikum beschäftigt und damit 61 mehr als 2015 – 52 davon arbeiten im Pflegedienst und im medizinischtechnischen Dienst. Und 2018 soll der Personalstand noch einmal um etwa weitere 20 Vollkräfte in diesen Bereichen wachsen. Ähnlich sieht es im ärztlichen Dienst aus, 375 Vollkräfte haben hier Arbeit.

Knapp 50 000 Patienten wurden 2017 stationär behandelt, hinzu kommen 160 000 ambulant Behandelte. 2382 Babys, darunter 46 Zwillings- und eine Drillingsgeburt, kamen im Kreisklinikum zur Welt.

m als Arbeitgeber attraktiv zu sein und zu bleiben, muss man neue Wege gehen. „Ziemlich exotisch“ ist beispielsweise die Idee der Pflegeausbildung in Teilzeit, die dann vier statt drei Jahre dauert und gerne von jungen Müttern genutzt wird. Und auch die Ausbildung zum Anästhesietechnischen Assistenten (ATA) an der OTA/ATA-Schule Schwarzwald-Bodensee ist neu. Zudem bemühe man sich um ausländische Pflegekräfte, so kommen 2018 erstmals etwa 25 bosnische Pflegekräfte und sollen möglichst dauerhaft hier bleiben – ihre Deutschkenntnisse seien viel besser als gedacht, erzählt Geiser.

Auf Leasingkräfte im Pflegebereich, die sich anstelle einer Festanstellung frei auf dem Markt anbieten und meist besser verdienen, greife das Klinikum nur bei extremen Engpässen zurück, so Geiser. Anders im ärztlichen Dienst, wo diese auch hier im Klinikum häufiger anzutreffen seien. Beim Personalschlüssel bewege man sich im deutschen Durchschnitt, „man muss aber einräumen, dass in der Branche in den letzten zehn bis 15 Jahren eine Leistungsverdichtung stattgefunden hat“.

An die Politik indes hat Geiser deutliche Erwartungen: Man möge doch die Bürokratisierung im Rahmen halten – es sei zu befürchten, dass beispielsweise der in hochsensiblen Bereichen wie der Neonathologie bei Frühgeborenen durchaus sinnvolle Dokumentationsaufwand auch in anderen Bereichen ins Unermessliche steige. Und: Bei allem Verständnis für die Motivation, Mindestpersonalzahlen anzusetzen, müsse doch ebenso dafür gesorgt sein, „dass das Krankenhaus diese Personalkosten auch erwirtschaften kann“. Ein Zusammenhang, der bei den aktuellen Überlegungen noch fehle.

Ein Zukunftsprojekt medizinischer Art ist die breitere Aufstellung in der Neuroradiologie, speziell für Schlaganfallpatienten. Setzten Mediziner landläufig auf Medizin, die den Thromus im Kopf auflöse, setze man in der neuen interventionellen Technik darauf, ihn mit einem Katheter zu entfernen. Ein medizinischer Megatrend, „da will das Schwarzwald-Baar-Klinikum mit dabei sein“, so Geiser.

Und auch das bauliche Zukunftsprojekt läuft schon: die umfangreichen Sanierungsarbeiten in Donaueschingen. Sechs Millionen Euro werden investiert, vier davon aus Eigenmitteln, erklärt Geiser. Der erste Bauabschnitt soll im März fertig sein, womit die ersten 25 Zimmer bezogen werden können, weitere 25 sollen folgen. Aus Dreibettwerden Zweibettzimmern, aus einem schnöden 70er-Jahre Klinikgebäude in der Zweigstelle des Zentralklinikums wird Zug um Zug ein moderner Betrieb. (sbo)