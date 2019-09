Die Schausteller sind mit dem Volksfest zufrieden

Das letzte Wochenende des Volksfestes VS ist vorüber. Die Schausteller und Gastronomen ziehen eine durchweg positive Bilanz. Das Fazit: Villingen-Schwenningen kann durchaus mit anderen Städten mithalten.

Geht es nach den Schaustellern und Gastronomen, dürfte einer Fortsetzung des Volksfestes VS nichts im Weg stehen. Egal ob Geisterbahn-Betreiber oder Alpendorf-Wirt, sie sind zufrieden. Alfred Schulnig ist Seniorchef der Firma Stäger-Schulnig und Inhaber der Geisterbahn. Als Schausteller, der durch die ganze Republik reise, habe er viele Möglichkeiten zu vergleichen. „Wir sind bis jetzt sehr zufrieden. Natürlich hatten wir auch Glück mit dem Wetter.“ Vor allem aber könne er jetzt schon sagen, dass die zehn Tage hier erfolgreicher waren, als die 16 Tage zuvor in Leipzig. Was ihm besonders an Villingen-Schwenningen gefällt, sei die Freundlichkeit der Besucher. „Die Leute sind hier wirklich sehr nett.“ Er habe beim Veranstalter, der Firma Gebauer, schon hinterlegt, dass er in den nächsten Jahren gerne wieder kommen würde. „Nicht unbedingt gleich im nächsten Jahr, aber in zwei oder drei Jahren auf jeden Fall.“ Das habe aber nicht mit der Veranstaltung oder dem Platz zu tun, sondern damit, dass Geisterbahnen nicht jedes Jahr dieselben sein sollten, damit es dem Publikum nicht langweilig werde. Lob gab es auch für die anderen Schausteller: „Hier herrscht nicht so ein Futterneid. Es ist ein guter Umgang untereinander“, sagt der Würzburger.

Premiere in Villingen-Schwenningen feiert auch Michael Heigl, Geschäftsführer der Firma Zinnecker aus Landshut und München. „Ich bin ehrlich gesagt positiv überrascht, nach dem, was ich vom Rummel am alten Standort gegenüber gehört habe.“ Er arbeite auch an anderen Standorten mit Gebauers zusammen. Deshalb sei es für ihn klar gewesen, diese neue Veranstaltung zu unterstützen. Dies versucht er mit den Publikumsmagneten „Godzilla“ und „Pacific Rim“. „So ein Volksfest muss doch von Anfang an bei den Besuchern ankommen. Und da müssen wir alle an einem Strang ziehen“, betont Heigl. Auch er glaubt an die Zukunft des Festes und daran, dass er wieder kommt. „So ein Fest wird doch von Mal zu Mal besser.“

Ebenfalls sehr zufrieden ist Patrick Böttcher von der gleichnamigen Firma Schausteller & Event-Catering aus Münsingen bei Reutlingen. Er betreibt das Alpendorf im Eingangsbereich des Festplatzes. „Wir haben über die ganze Woche hinweg Reservierungen von Firmen, haben von mittags bis abends Gäste und durch unsere Live-Musik eine tolle Stimmung.“ Das Gesamtkonzept von Gastronomie und Fahrgeschäften gehe aus seiner Sicht voll auf. „Also ich bin mir sicher, dass wir wieder kommen, wenn wir dürfen“, versichert Böttcher.