Die schönen „Hingucker“ am Schwenninger Marktplatz fehlen noch

Es wird gepflastert, was das Zeug hält: Von Baustillstand und Sommerferien ist am Marktplatz in Schwenningen derzeit keine Spur. Doch bevor die Sanierung komplett fertiggestellt sein wird, muss noch einiges getan werden. „Wir sind sehr zufrieden mit dem jetzigen Baustand und können den Zeitplan einhalten“, sagt Manfred Feyrer, Projektleiter vom Ingenieurbüro Spieth in Esslingen.

Immer donnerstags zum Jour fixe sowie an einem weiteren Tag in der Woche ist er in Schwenningen vor Ort, um nach dem Rechten zu schauen, Abstimmungen mit der Stadt, den Stadtwerken oder der zuständigen Baufirma Schöppler zu treffen.

Heute hält er Rücksprache mit Heinz Messner von der Modeboutique Casa Moda, der die Auffrischung des „Olfewiib“, der Steinplastik vor dem Rathaus, initiiert hat. Derzeit werde der Sockel aus Muschelkalkstein neu hergestellt und komme möglicherweise schon Ende August zusammen mit der Figur wieder zurück nach Schwenningen, berichtet Manfred Feyrer. Dann könne auch die Treppenanlage vor dem Rathaus komplett fertiggestellt werden.

Anfang des Jahres hatte die Firma Schöppler mit der Sanierung des eigentlichen Platzes begonnen, wenngleich die Arbeiten im Untergrund – Bestandskabel wurden zum Teil tiefer gelegt sowie neue Gas- und Wasserleitungen verlegt – bereits im vergangenen Jahr abgeschlossen werden konnten. „Das sind alles Arbeiten, die ein Außenstehender jetzt gar nicht mehr sieht“, kommentiert Feyrer.

Im Frühjahr wurden die Bäume gepflanzt, seit Juni wird gepflastert. Etwas mehr als die Hälfte der neuen Pflastersteine liegt mittlerweile auf dem Marktplatz. Vom Rathaus im Süden arbeitet sich derzeit die zuständige Firma, ein Subunternehmen von Schöppler, Richtung Lehr im Norden vor. Im 45-Grad-Winkel versetzt würden die Steine eingesetzt. Doch nicht überall geht dies zügig voran: Rund um die Baumquartiere etwa müssten die Steine zugesägt werden. „Das ist ganz schön knifflig“, sagt der Projektleiter.

Alles, was später als Verzierung besonders schön aussehen wird, sei oftmals umso komplizierter zum Einbauen oder Anbringen. Die Parkplätze etwa, die auf dem Platz seitlich entstehen sollen – fünf plus zwei Behindertenplätze–, erfordern besondere Aufmerksamkeit. Hier seien nämlich zusätzliche Bohrungen erforderlich, um anthrazitfarbene Steine verlegen zu können.

Aufwändig ist auch der geplante Brunnen mit Fontänenfeld vis-à-vis zum Bun-Bun-Burger, dessen quadratische Umrandung mit den Schlitzrinnen bereits angebracht ist. Nicht zu erkennen, aber umso wichtiger: die Brunnentechnik. Mit wasserdichtem Mörtel müsse das Feld noch ausgepflastert werden, berichtet Feyrer. Aus fünf Düsen spritzt das Wasser später hoch, läuft entlang der Schlitzrinnen zurück in den Brunnenschacht und wird durch Pumpen wieder hochbefördert, beschreibt er den Kreislauf.

Gespannt dürfen die Bürger auch auf die Sonnenuhr mit Schattenwerfer von Süden nach Norden vor dem Rathaus sein, deren Einbau bevorsteht. Auf einen Betonsockel komme eine Platte, darauf ein 14 Meter langes Stahlrohr. Zudem müssten kleine Messingplatten, die das Ziffernblatt ergeben, in den Boden eingelassen werden. „Das muss sehr sorgfältig erfolgen“, meint der Projektleiter.

Weitere Accessoires, unter anderem die geplanten Rundbänke, Fahrradbügel für Abstellplätze oder Balanceklötze, würden in den kommenden Wochen eingebaut. Manfred Feyrer hebt zudem die bereits eingebauten Elektranten hervor, die den Platz bei Veranstaltungen mit Strom versorgen sollen.

Apropos Strom: „Sämtliche Bäume können beleuchtet werden“, gibt er einen Vorgeschmack auf das gemütliche Flair des Platzes. Hülsen als Vorrichtung für Sonnenschirme gibt es bereits sowohl vor der Boutique Casa Moda als auch an der nördlichen Seite vor dem Haus Nummer zehn, in dessen Erdgeschoss eine Gastronomie mit Außenbestuhlung ziehen soll.

Darauf setzt auch Landschaftsarchitekt Tobias Mann vom gleichnamigen Planungsbüro in Fulda. „Da kommt auf jeden Fall etwas rein, das ist die beste Lage“, sagt der Landschaftsarchitekt.